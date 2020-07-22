Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу вскоре может возглавить киевское "Динамо".

Канал Druzi Dynamo сообщил, что Мирча Луческу вероятный кандидат на пост нового главного тренера "Динамо".

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"Мы не давали эту информацию раньше, потому что даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" является Мирча Луческу", – говорится в сообщении.

Карьера Луческу в Украине

Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.