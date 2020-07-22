Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал отставку тренерского штаба Алексея Михайличенко.

Йожеф Сабо не согласен с решением Игоря Суркиса об увольнении Алексея Михайличенко и его помощников. Об этом он заявил в интервью Footboom.

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Я был крайне удивлен решением руководства клуба уволить тренерский штаб в полном составе, ведь задача, поставленная команде президентом команды, была выполнена. "Динамо" с Михайличенко выиграло национальный Кубок и завоевало второе место. Алексей Александрович принял команду по ходу сезона, привел большую группу молодых игроков, которые постепенно влились в основной состав.

"Несомненно командная игра была нестабильной, во всех линиях были недостатки. Уровень мастерства исполнителей не повышался, но от молодых игроков ожидать зрелой, стабильной игры не приходится. Нужно время, а для приобретения сильных легионеров необходимы серьезные финансы. Будь моя воля, я бы не трогал тренерский штаб Михайличенко, а дал возможность спокойно готовить команду к матчам Лиги чемпионов и будущему сезону", – сказал Сабо.

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