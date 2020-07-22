Экс-тренер сборной Украины: Будь моя воля, я бы не трогал тренерский штаб Михайличенко
Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал отставку тренерского штаба Алексея Михайличенко.
Йожеф Сабо не согласен с решением Игоря Суркиса об увольнении Алексея Михайличенко и его помощников. Об этом он заявил в интервью Footboom.
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Я был крайне удивлен решением руководства клуба уволить тренерский штаб в полном составе, ведь задача, поставленная команде президентом команды, была выполнена. "Динамо" с Михайличенко выиграло национальный Кубок и завоевало второе место. Алексей Александрович принял команду по ходу сезона, привел большую группу молодых игроков, которые постепенно влились в основной состав.
"Несомненно командная игра была нестабильной, во всех линиях были недостатки. Уровень мастерства исполнителей не повышался, но от молодых игроков ожидать зрелой, стабильной игры не приходится. Нужно время, а для приобретения сильных легионеров необходимы серьезные финансы. Будь моя воля, я бы не трогал тренерский штаб Михайличенко, а дал возможность спокойно готовить команду к матчам Лиги чемпионов и будущему сезону", – сказал Сабо.
"Динамо" уволило Алексея Михайличенко: что известно
- Главной новостью 20 июля стало увольнение Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо". Вместе с ним уволили и весь тренерский штаб. Поэтому к новому сезону готовить команду будет новый наставник.
- Среди главных претендентов называют наставника "Зари" Виктора Скрипника. Но на пути этому может стать то, что за Скрипника придется заплатить отступные – до миллиона евро.
- Среди других кандидатов и Сергей Ребров. Он возглавлял уже "Динамо", и именно под его руководством киевляне последний раз становились чемпионами Украины.
- Букмекеры же пока начали принимать ставки на то, кто займет пост тренера "Динамо". К слову, среди кандидатов и главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко.