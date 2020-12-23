Во вторник, 22 декабря произошло немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Украинский сноубордист первым на планете выполнил роскошный трюк

Украинец Сергей Барковский навсегда вошел в историю соревнований. Он проделал новый трюк на сноуборде, получивший название Backflip-wallride-backflip, пишет 24 канал.

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В течение 19-20 декабря в Киеве под Аркой Дружбы народов состоялись международные соревнования "Дабл трипл Snow Fest 2020". 78 спортсменов из 18 стран мира соревновались за призовой фонд в размере 10 тысяч евро в 6 номинациях.

Украинец Сергей Барковский выступал в категории Snowboard Best Trick Wall Ride и шокировал мир своим трюком, который стал абсолютно новым для всех. Фантастический полет Сергея выдался нереальным, но сноубордисту все-таки удалось его выполнить.

Наполи официально оспорил техническое поражение от Ювентуса

Апелляционный комитет Олимпийского комитета Италии отменил решение Спортивного арбитражного суда Италии присудить техническое поражение Наполи со счетом 0:3 за неявку на матч с Ювентусом в Серии А.

Матч будет переигран, кроме того, Наполи вернут снятое очко.

Наполи не прибыл на игру с Ювентусом

После матча против Дженоа в Наполи обнаружили два случая заражения коронавирусом – у Петра Зелински и Элифа Элмаза.

Несмотря на это Наполи пытался отправиться в Турин на матч с Ювентусом, который был запланирован на вечер воскресенья, 4 октября. Однако местные власти не позволили команде покинуть пределы города.

Шахтер узнал первого соперника на зимних сборах

Определился первый соперник донецкого Шахтера на зимних сборах-2021 в Турции. Црвена Звезда договорилась о проведении спарринга с "горняками" в турецкой Анталии.

Дата и время поединка пока не сообщаются, однако известно, что для сербов этот матч будет последним перед возобновлением официальной части сезона, которая у них намечена на 6 февраля.

Когда состоится собрание Шахтера

На 14-16 января запланировано медобследование и тестирование "горняков", планирующих два сбора в Анталии (Турция).

В рамках подготовки состоится 7 спаррингов.

Первый сбор – 17-26 января;

Второй сбор – 29 января – 5 февраля.

18 февраля Шахтер сыграет на выезде с Маккаби Тель-Авив в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.