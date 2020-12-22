Определился первый соперник донецкого Шахтера на зимних сборах-2021 в Турции.

По информации srbijadanas.com, Црвена Звезда договорилась о проведении спарринга с "горняками" в турецкой Анталии.

Дата и время поединка пока не сообщаются, однако известно, что для сербов этот матч будет последним перед возобновлением официальной части сезона, которая у них намечена на 6 февраля.

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Црвена Звезда, как и Шахтер, является участником плей-офф Лиги Европы.

Когда состоятся зимние сборы Шахтера

На 14-16 января запланировано медобследование и тестирование "горняков", которые планируют два сбора в Анталии (Турция).

В рамках подготовки состоится 7 спаррингов.

Первый сбор – 17-26 января;

Второй сбор – 29 января – 5 февраля.

18 февраля Шахтер сыграет на выезде с Маккаби Тель-Авив в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.