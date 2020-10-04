"Наполи" не прибыл на матч против "Ювентуса" из-за COVID-19,команде грозит техническое поражение
В итальянской Серии А не состоялся центральный матч третьего тура между "Ювентусом" и "Наполи". Команда из Неаполя не смогла отправиться на игру из-за обнаруженного коронавируса у двух футболистов команды. Теперь им может грозить техническое поражение.
В "Наполи" после матча против "Дженоа" обнаружили два случая заражения коронавирусом – у Петра Зелински и Элифа Элмаса. При этом в "Дженоа" случаев инфицирования уже 14.
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Несмотря на это, "Наполи" пытался отправиться в Турин на матч, который был запланирован на вечер воскресенья, 4 октября. Однако местные власти не позволили команде покинуть пределы города.
В то же время руководство Серии А заявило, что причин для переноса матча нет, и игра должна состояться в отведенное для этого время.
"Ювентус" же даже прибыл на стадион. Как и бригада арбитров. И в указанное время все было готово к началу игры. За исключением команды "Наполи", которая так и не прибыла.
В "Наполи" заявляют, что у них не было возможности приехать на матч. И они просили перенести игру. Теперь решение об этом матче должно принять руководство Серии А.
Стоит добавить, что коронавирус обнаружили и в "Ювентусе". Однако речь идет о двух работниках клуба, а не игроках команды.
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