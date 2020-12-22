Мир шокирован: украинский сноубордист первым на планете исполнил роскошный трюк – видео
Украинец Сергей Барковский навсегда вошел в историю соревнований. Он проделал новый трюк на сноуборде, получивший название Backflip-wallride-backflip.
В течение 19-20 декабря в Киеве под Аркой Дружбы народов состоялись международные соревнования "Дабл трипл Snow Fest 2020". 78 спортсменов из 18 стран мира соревновались за призовой фонд в размере 10 тысяч евро в 6 номинациях, пишет 24 канал.
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Фантастический трюк
Из-за карантина соревнования проходили без зрителей. Но каждый желающий мог посмотреть соревнования онлайн в интернете.
Украинец Сергей Барковский выступал в категории Snowboard Best Trick Wall Ride и шокировал мир своим трюком, который стал абсолютно новым для всех. Фантастический полет Сергея выдался нереальным, но сноубордисту все-таки удалось его выполнить.
Украинские спортсмены завоевали 2 награды. Лыжник Александр Старчевский из Киева занял третье место в категории Freeski Jib, и Сергей Барковский получил награду за трюк Backflip-Wallride-Backflip.
Новый трюк от Сергея Барковского смотрите видео
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