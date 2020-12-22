Апелляционный комитет Олимпийского комитета Италии отменил решение Спортивного арбитражного суда Италии присудить техническое поражение Наполи со счетом 0: 3 за неявку на матч с Ювентусом в Серии А.

Матч будет переигран, кроме того, Наполи вернут снятое очко. Об этом сообщает coni.it.

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Наполи не прибыл на игру с Ювентусом

После матча против Дженоа в Наполи обнаружили два случая заражения коронавирусом – у Петра Зелински и Элифа Элмаза.

Несмотря на это Наполи пытался отправиться в Турин на матч с Ювентусом, который был запланирован на вечер воскресенья, 4 октября. Однако местные власти не позволили команде покинуть пределы города.

В то же время руководство Серии А заявило, что причин для переноса матча нет. Ювентус прибыл на стадион, как и бригада арбитров.

В Наполи заявляли, что у них не было возможности приехать на матч.

В Серии А заявляли, что Наполи не может доказать невозможность сыграть встречу с Ювентусом. Ввиду этого она не была отменена.