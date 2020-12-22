В поединке WWE Брей Уайатт дрался с Рэнди Ортоном в матче Firefly Funhouse Inferno, где, чтобы победить, один рестлер должен поджечь другого.

После нескольких минут схватки Ортон именно так поступил с соперником. Рэнди с первой секунды взял поединок под контроль и подтолкнул Уайатта к огню, пишет 24 канал.

Одежда Уайатта вспыхнула, но он продолжил нападение на оппонента, который сделал свой фирменный завершающий удар и победил нокаутом.

Смотрите также Одиозный Редкач публично обвинил земляка в продажном бою: видео

Тело Уайатта загорелось, а комментаторы умоляли Ортона остановиться. Естественно, все это было не на самом деле, а лишь очередное шоу WWE.

Ортон – десятикратный чемпион WWE. Брей Уайатт – также чемпион организации.

Видео момента