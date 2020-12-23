У вівторок, 22 грудня відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Український сноубордист першим на планеті виконав розкішний трюк

Українець Сергій Барковський назавжди увійшов у історію змагань. Він виконав новий трюк на сноуборді, який отримав назву Backflip-wallride-backflip, пише 24 канал.

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Протягом 19-20 грудня у Києві під Аркою дружби народів відбулись міжнародні змагання "Дабл Тріпл Snow Fest 2020". 78 спортсменів із 18 країн світу позмагались за призовий фонд у розмірі 10 тисяч євро у 6 номінаціях.

Українець Сергій Барковський виступав у категорії Snowboard Best Trick Wall Ride та шокував світ своїм трюком, який став абсолютно новим для усіх. Фантастичний політ Сергія видався нереальним, але сноубордисту таки вдалось його виконати.

Наполі офіційно оскаржив технічну поразку від Ювентуса

Апеляційний комітет Олімпійського комітету Італії скасував рішення Спортивного арбітражного суду Італії присудити технічну поразку Наполі з рахунком 0:3 за неявку на матч з Ювентусом у Серії А.

Матч буде переграний, крім того, Наполі повернуть зняте очко.

Наполі не прибув на гру з Ювентусом

Після матчу проти Дженоа в Наполі виявили два випадки зараження коронавірусом – у Петра Зелінські та Еліфа Елмаза.

Попри це Наполі намагався відправитися до Турина на матч з Ювентусом, який був запланований на вечір неділі, 4 жовтня. Однак місцева влада не дозволила команді покинути межі міста.

Шахтар дізнався першого суперника на зимових зборах

Визначився перший суперник донецького Шахтаря на зимових зборах-2021 в Туреччині. Црвєна Звєзда домовилася про проведення спарингу з "гірниками" в турецькій Анталії.

Дата і час поєдинку поки не повідомляються, проте відомо, що для сербів цей матч буде останнім перед поновленням офіційної частини сезону, яка у них намічена на 6 лютого.

Коли відбудуться збори Шахтаря

На 14-16 січня заплановане медобстеження і тестування "гірників", які планують два збори в Анталії (Туреччина).

В рамках підготовки відбудеться 7 спарингів.

Перший збір – 17-26 січня;

Другий збір – 29 січня – 5 лютого.

18 лютого Шахтар зіграє на виїзді з Маккабі Тель-Авів в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.