В субботу, 22 августа, произошло немало важных событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Победы "Десны" и "Александрии"

22 августа состоялись матчи первого тура украинской Премьер-лиги. "Десна" в Чернигове осуществила камбэк против "Зари" (3:1), а "Александрия" разгромила "Мариуполь" (4:1).

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Луганчане вышли вперед на 43-й минуте: бывший капитан "Десны" Денис Фаворов, который недавно перешел в "Зарю", нанес мощный удар и огорчил свой бывший клуб. На 57-й минуте "Десна" сравняла счет. Арбитр назначил пенальти, а Филиппов реализовал наказание. Через пять минут Тамм замкнул подачу с фланга ударом головой вывел черниговцев вперед. Окончательный счет установил Будковский, который замкнул прострел от Калитвинцева – 3:1.

Основные события матча в Александрии развернулись перед самым перерывом и сразу после него. Хозяева сумели забить гол усилиями Шастала. Уже на первых минутах второго тайма команда Остапа Маркевича пропустила еще два мяча после ударов Гордиенко и Мишенка. Гости забили гол престижа усилиями Кулакова, но пропустили еще раз. 4:1 – "Александрия" отомстила азовцам и начала сезон уверенной победой.

Президент УАФ Павелко оправился от COVID-19

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оправился от COVID-19. Футбольный чиновник сдал негативные ПЦР-тесты.

О коронавирусе у Павелко стало известно 10 августа. Именно тогда глава УАФ получил результаты теста.

Павелко заявил, что на собственном опыте убедился в том, какая нагрузка ложится на украинских врачей. Он отметил, что нужно помнить, что пандемия реальная и серьезная угроза.

Невероятно благодарен всем-всем украинским медикам, которые продолжают бороться с COVID-19, спасая жизнь и здоровье наших граждан! Всем нам надо помнить, что пандемия – это реальная и очень серьезная угроза. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ограничения,

– отметил Павелко.

Зеленский поручил провести финал Кубка Украины в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить Кривой Рог к финалу Кубка Украины по футболу, который состоится в 2022 году.

Зеленский дал указание власти города и руководству возрожденного ФК "Кривбасс" провести реконструкцию стадиона "Металлург", чтобы арена соответствовала всем критериям УПЛ и УАФ.

"Кривбасс" и просьба Зеленского

В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса из-за долгов. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении "Кривбасса", Зеленский распорядился возродить легендарный украинский клуб. Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.