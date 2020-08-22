Черниговская "Десна" 22 августа в рамках 1 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) нанесла поражение бронзовому призеру прошлого сезона – "Зари". "Десна" одержала победу, хотя уступала после первого тайма.

Десна – Заря 3:1

Голы: Филиппов, 56, Тамм, 62, Будковский, 74 – Фаворов, 43

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Ход противостояния

Старт матча увенчался высокими скоростями и практически отсутствием центра поля, который футболисты проходили очень быстро, пишет 24 канал. Обе команды создавали острые полумоменты, но хотя бы к одному прицельного удара не дошло.

На 22-й минуте гости заработали достаточно опасный штрафной стандарт исполнил Юрченко, однако мяч после его удара пролетел над воротами.

Через 4 минуты "Заря" снова создала острый момент у ворот Паста: Фаворов, который с нового сезона выступает за луганчан, прострелил с правого фланга. Мяч в штрафной нашел Юрченко, но тот не смог нанести акцентированного удара. Поэтому Паст легко забрал мяч в руки. Еще через минуту дальним выстрелом отметился Кочергин, но не попал.

Ближе к середине тайма игра успокоилась, вследствие чего заметно упал темп. Обе команды начали более взвешенно строить атаки, поэтому появилось больше борьбы в центре поля.

На 43-й минуте "Заря", которая играла более содержательно, огорчила своего соперника. Кочергин пытался пройти защитников "Десны", но те остановили форварда. Впрочем, мяч отлетел в штрафную к Фаворовк. Экс-капитан "Десны" вовремя присоединился к атаке и вогнал мяч в сетку.

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После перерыва "Десна" вышла более заряженной и довольно быстро была вознаграждена за свои старания.

На 56-й минуте игроки "Зари" сами себе "привезли" проблемы. Шевченко не зафиксировал мяч в руках после прострела. После этого Назарин в штрафной сбил Будкивского – пенальти. Удар с отметки четко выполнил Филиппов.

Через шесть минут "северяне" уже были впереди. Тамм пришел на угловой и удачно сыграл на втором этаже, замкнув навес ударом головой.

"Десна" активно строила атаки благодаря лонгболам и на 74 минуте это принесло результат. Калитвинцев получил передачу на левом фланге и прострелил в штрафную. Передачу Владислава замкнул Будковский – 3:1.

Несмотря на замены от Виктора Скрипника "Заря" уже не смогла спасти подай ничью. Таким образом, убедительная победа "Десны".

После паузы на матчи национальных сборных "Десна" поедет в гости к "Динамо". А "Заря" встретится с "Мариуполем".

Десна – Заря: видеообзор