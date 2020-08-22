Президент УАФ Павелко выздоровел от COVID-19
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко выздоровел от COVID-19.
Андрей Павелко сообщил в своем фейсбуке, что выздоровел от коронавируса. Он написал, что два проведенных ПЦР-теста дали отрицательный результат.
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О коронавирусе у Павелко стало известно 10-го августа. Именно тогда глава УАФ получил результаты теста.
Пандемия – это реальная и очень серьезная угроза
Павелко заявил, что на собственном опыте убедился в том, какая нагрузка ложится на украинских врачей. Он подчеркнул, что нужно помнить, что пандемия реальная и серьезная угроза.
Невероятно благодарен всем-всем украинским медикам, которые продолжают бороться с COVID-19, спасая жизни и здоровье наших граждан! Всем нам надо помнить, что пандемия – это реальная и очень серьезная угроза. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ограничения,
- отметил Павелко.
Что известно о Павелке?
Кроме того, что он возглавляет УАФ, Павелко является член исполкома УЕФА. Павелко – бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-глава Комитета по вопросам бюджета. Павелко – кум главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.