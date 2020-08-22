Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко выздоровел от COVID-19.

Андрей Павелко сообщил в своем фейсбуке, что выздоровел от коронавируса. Он написал, что два проведенных ПЦР-теста дали отрицательный результат.

Пандемия не отступает: Матч "Львов" - "Минай" перенесен из-за коронавируса

О коронавирусе у Павелко стало известно 10-го августа. Именно тогда глава УАФ получил результаты теста.

Пандемия – это реальная и очень серьезная угроза

Павелко заявил, что на собственном опыте убедился в том, какая нагрузка ложится на украинских врачей. Он подчеркнул, что нужно помнить, что пандемия реальная и серьезная угроза.

Невероятно благодарен всем-всем украинским медикам, которые продолжают бороться с COVID-19, спасая жизни и здоровье наших граждан! Всем нам надо помнить, что пандемия – это реальная и очень серьезная угроза. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ограничения,

- отметил Павелко.