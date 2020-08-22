22 августа "Александрия" сыграла с "Мариуполем" в первом туре УПЛ. Матч закончился разгромной победой "горожан".

Александрия – Мариуполь 4: 1

Голы: Шастал, 45, Гордиенко, 47, Мишенко, 49, Безбородько, 90+1 – Кулаков, 82

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Прошлый сезон команда Шарана провела точно не так, как планировала, выступая в его начале на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. "Александрия" в этом году будет без еврокубков, как, впрочем, и "Мариуполь", поэтому решение локальных задач выходит на передний план.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли результативно, обменявшись победами, сохранив актуальной серию, которая тянется еще с начала прошлого года.

Открыть счет "горожанам" удалось лишь на исходе первого тайма. Подачу с правого фланга от Лучкевича Шастал принял первым касанием, и тут же пробил мимо Сагуткина, после чего пробил под перекладину.

Видео гола Шастала

На 47-й минуте "Александрия" закрепила свое преимущество – Гордиенко головой пробил в завершение подачи углового с правого фланга на ближний угол вратарской от Мишенка.

Видео гола Гордиенко

А еще через две минуты подопечный Шастала с правого фланга штрафной сбросил Ковальцу, а тот бить не стал, отдав партнеру в оттяжке на пустые ворота.

Видео гола Мишенка

Впрочем, один мяч команда Остапа Маркевича все же отквитала. На 82-й минуте Кулаков со второй попытки таки затолкал мяч в сетку, который туда усиленно не пускали Гордиенко и Пашаев.

Безбородко не смог отпустить азовцев без разгрома. Уже в дополнительное время Денис был выведен один на один передачей с правого фланга, после чего реализовал футбольный буллит – 4:1.