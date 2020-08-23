У суботу, 22 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Перемоги "Десни" та "Олександрії"

22 серпня відбулися матчі першого туру української Прем'єр-ліги. "Десна" у Чернігові здійснила камбек проти "Зорі" (3:1), а "Олександрія" розгромила "Маріуполь" (4:1).

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Луганчани вийшли вперед на 43-й хвилині: колишній капітан "Десни" Денис Фаворов, який нещодавно перейшов в "Зорю", завдав потужного удару і засмутив свій колишній клуб. На 57-й хвилині "Десна" зрівняла рахунок. Арбітр призначив пенальті, а Філіппов реалізував покарання. Через п'ять хвилин Тамм замкнув подачу з флангу ударом головою і вивів чернігівців вперед. Остаточний рахунок встановив Будківський, який замкнув простріл від Калітвінцева – 3:1.

Основні події матчу в Олександрії розгорнулися перед самою перервою і відразу після неї. Господарі зуміли забити гол в роздягальню зусиллями Шастала. Вже на перших хвилинах другого тайму команда Остапа Маркевича пропустила ще два м'ячі після ударів Гордієнка і Мишенка. Гості забили гол престижу зусиллями Кулакова, але пропустили ще раз. 4:1 – "Олександрія" помстилася азовцям і почала сезон впевненою перемогою.

Президент УАФ Павелко одужав від COVID-19

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко одужав від COVID-19. Футбольний чиновник здав негативні ПЛР-тести.

Про коронавірус у Павелка стало відомо 10-го серпня. Саме тоді глава УАФ отримав результати тесту.

Павелко заявив, що на власному досвіді пересвідчився у тому, яке навантаження лягає на українських лікарів. Він наголосив, що потрібно пам'ятати, що пандемія реальна і серйозна загроза.

Неймовірно вдячний всім-всім українським медикам, які продовжують боротися з COVID-19, рятуючи життя і здоров’я наших громадян! Всім нам треба пам'ятати, що пандемія – це реальна і дуже серйозна загроза. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь обмежень,

– зазначив Павелко.

Зеленський доручив провести фінал Кубка України у Кривому Розі

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати Кривий Ріг до фіналу Кубка України з футболу, який відбудеться у 2022 році.

Зеленський дав вказівку владі міста та керівництву відродженого ФК "Кривбас" провести реконструкцію стадіону "Металург", щоб арена відповідала всім критеріям УПЛ і УАФ.

"Кривбас" та прохання Зеленського

У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу" Зеленський дав розпорядження відродити легендарний український клуб . Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.