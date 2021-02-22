В воскресенье, 21 февраля, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Динамо вырвало ничью в Десны

Киевское Динамо сыграло вничью с черниговской Десной в матче 15 тура чемпионата Украины по футболу со счетом (1:1).

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В начале второго тайма счет открыл игрок черниговской команды Филипп Будковский. На 87-й минуте Десна осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Денис Безбородко.

Уже в компенсированное время арбитр после просмотра видеоповтора поставил пенальти в ворота Десны за игру рукой. Одиннадцатиметровый удар реализовал Виктор Цыганков.

После 15 туров Динамо имеет 34 очка и лидирует в чемпионате, опережая донецкий Шахтер на один зачетный пункт.

Шахтер уверенно победил Рух и приблизился к Динамо

Шахтер на своем поле победил Рух в 15 туре УПЛ – 2:0.

Защита Руха провалилась на 9-й минуте, когда с передачи Марлоса отличился Тете. На протяжении всего матча подопечные Луиша Каштру продолжали контролировать ход событий на поле, опасно атаковали и в итоге вполне закономерно победили.

Майкон на 60-й минуте удвоил преимущество и праздновал выигрыш – 2:0. Примечательно, что полузащитник Марлос провел 250-й поединок за Шахтер во всех турнирах.

В первом круге, именно в матче против "горняков", новичок Лиги – Рух набрал первые очки в элитном дивизионе. На этот раз Шахтер не оставил сопернику никаких шансов и набрал 33 очка в чемпионате.

Украинка Кривонос завоевала "серебро" в Словакии

21 февраля состоялась женская гонка преследования в Брезно-Осрбли. Украинская биатлонистка Анна Кривонос получила серебряную награду.

Другие украинки выступили не так удачно. Ирина Петренко с 16 позиции опустилась в третий десяток – 24 место. Надежда Белкина и Валерия Дмитренко несколько улучшили свои позиции – на 5 и 10 ступеней соответственно.

Результаты гонки

1. Анна Вайдель (Германия) (0+0+0+1) 26:13.7

2. Анна Кривонос (Украина) (0+0+0+1) +9,4

3. Рагнильд Фемштейневик (Норвегия) (0+0+0+2) +15,0

...

23. Надежда Белкина (0+0+1+1) +2:13,6

24. Ирина Петренко (1+0+0+1) +2:22,2

48. Валерия Дмитренко (0+1+0+1) +4:35.1

Новак Джокович в девятый раз победил на Australian Open

Теннисист Новак Джокович в финале 21 февраля посоревновался за титул с россиянином Даниилом Медведевым. 33-летний серб в трех сетах переиграл соперника и стал рекордсменом по количеству титулов Australian Open.

Теннисисты провели на корте почти 2 часа. 25-летний Даниил Медведев не использовал шансы, которые давал ему опытный соперник. Для Джоковича этот титул стал уже девятым в карьере, он защитил статус действующего чемпиона.

Новак Джокович – Даниил Медведев 3:0 (7:5, 6:2, 6:2)