В Чернигове 21 февраля Десна на своем поле принимала Динамо в матче 15 тура чемпионата Украины по футболу. Поединок завершился ничьей – 1:1.

Десна – Динамо 1:1

Гол: Будковский, 52 – Цыганков, 90+2 (пен.)

Удаление: Безбородко, 87 (Десна)

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В первом тайме голов забито не было, но стоит отметить момент Десны на 15-й минуте. Калитвинцев навесил с правого фланга, и Тотовицкий, который стоял один перед воротами, головой не попал по мячу.

Видео удара Тотовицкого

После перерыва Динамо создало сразу два опасных момента. Сначала после скидки Буяльского Цыганков с линии штрафной пальнул рядом со штангой, а через 2 минуты снова скидка Буяльского, и Родригес не пробил Паста, который ногой отразил мяч.

Видео удара Цыганкова

Видео удара Родригеса​

Тем не менее, забить гол удалось Десне. Калитвинцев с левого фланга навесил точно на голову Будковскому, который с линии вратарской пробил точно под перекладину.

Видео гола Будковского

Будковский вышел на 3 место в гонке бомбардиров УПЛ. Также 6 забитых мячей у Александра Гладкого, Владислава Кулача и Анатолия Нуриева.

На 87-й минуте Десна осталась в меньшинстве. Безбородко, который 5 минут назад только вышел на замену, заработал две желтые карточки и покинул поле.

Видео удаления Безбородко

Киевляне сразу воспользовались своим большинством и вырвали ничью в матче. На 90-й минуте мяч попал в руку Гитченко в штрафной Десны и арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый удар.

Виктор Цыганков точно пробил в левый угол. Паст угадал, и не выручил свою команду - 1:1.

Таким образом, Динамо удалось сохранить 1 очко отрыва от Шахтера в турнирной таблице УПЛ. Десна идет четвертой.

Десна – Динамо видеообзор