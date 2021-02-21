Динамо вырвало ничью в Десны благодаря пенальти Цыганкова: видео
В Чернигове 21 февраля Десна на своем поле принимала Динамо в матче 15 тура чемпионата Украины по футболу. Поединок завершился ничьей – 1:1.
Источник:24 канал
Десна – Динамо 1:1
Гол: Будковский, 52 – Цыганков, 90+2 (пен.)
Удаление: Безбородко, 87 (Десна)
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В первом тайме голов забито не было, но стоит отметить момент Десны на 15-й минуте. Калитвинцев навесил с правого фланга, и Тотовицкий, который стоял один перед воротами, головой не попал по мячу.
Видео удара Тотовицкого
После перерыва Динамо создало сразу два опасных момента. Сначала после скидки Буяльского Цыганков с линии штрафной пальнул рядом со штангой, а через 2 минуты снова скидка Буяльского, и Родригес не пробил Паста, который ногой отразил мяч.
Видео удара Цыганкова
Видео удара Родригеса
Тем не менее, забить гол удалось Десне. Калитвинцев с левого фланга навесил точно на голову Будковскому, который с линии вратарской пробил точно под перекладину.
Видео гола Будковского
Будковский вышел на 3 место в гонке бомбардиров УПЛ. Также 6 забитых мячей у Александра Гладкого, Владислава Кулача и Анатолия Нуриева.
На 87-й минуте Десна осталась в меньшинстве. Безбородко, который 5 минут назад только вышел на замену, заработал две желтые карточки и покинул поле.
Видео удаления Безбородко
Киевляне сразу воспользовались своим большинством и вырвали ничью в матче. На 90-й минуте мяч попал в руку Гитченко в штрафной Десны и арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый удар.
Виктор Цыганков точно пробил в левый угол. Паст угадал, и не выручил свою команду - 1:1.
Таким образом, Динамо удалось сохранить 1 очко отрыва от Шахтера в турнирной таблице УПЛ. Десна идет четвертой.
Десна – Динамо видеообзор
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