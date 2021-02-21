Голкипер Руха Александр Бандура был удален в матче против Шахтера (0:2) в 15-м туре УПЛ.

Столкновение Бандуры и Корниенко

Концовка матча на НСК "Олимпийский" была омрачена жутким столкновением Бандуры и Корниенко. Вратарь Руха жестко налетел на защитника Шахтера.

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Арбитр Николай Балакин посмотрел повтор VAR и показал Бандуре прямую красную карточку.

В Руха уже не было возможности произвести замену, поэтому в воротах матч доиграл защитник Давид Зец. Арбитр дал финальный свисток через несколько секунд после того, как Зец занял позицию на поле.

Видео жуткого эпизода

Бандура эмоционально отреагировал на решение Николая Балакина показать ему прямую красную после просмотра повтора VAR.

"Зачем удаляешь? У вас глаз нет или что, б**ть? Стык идет, б**ть, безмозглое, б**ть", – сказал Бандура, покидая поле. Эти слова попали в трансляцию матча на "Футбол 1".

Победа позволила "горнякам" временно возглавить турнирную таблицу. В Шахтера равное количество очков с Динамо – по 33, однако дончане имеют лучшую разницу голов.