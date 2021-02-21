В воскресенье, 21 февраля, состоялась женская гонка преследования в Брезно-Осрбли . Украинская биатлонистка Анна Кривонос получила серебряную награду.

В спринте 23-летняя украинская биатлонистка остановилась в шаге от пьедестала. Анне Кривонос не хватило лишь 0,2 секунды до "бронзы". Эту ситуацию украинка исправила уже в персьюте.

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Первая награда на взрослом уровне

Анна удачно прошла три огневых рубежа, лишь последний остановил украинку от победы. На последней стрельбе талантливая биатлонистка однажды попала в "молоко" 19 из 20 выстрелов украинки гонке попали в цель.

Быстрее украинки оказалась лишь представительница Германии Анна Вайдель, которая также допустила всего одну ошибку в гонке на последней стрельбе. Благодаря такой точности немка сумела подняться с 7-й позиции на первую.

Тройку лидеров замкнула норвежка Пагнильд Фемштейневик, стартовавшая под 8-м номером. Она стала единственной из призерок, которая промахнулась дважды.

Другие украинки выступили не так удачно. Ирина Петренко с 16 позиции опустилась в третий десяток – 24 место. Надежда Белкина и Валерия Дмитренко несколько улучшили свои позиции – на 5 и 10 ступенек соответственно.

Результаты гонки

1. Анна Вайдель (Германия) (0+0+0+1) 26:13,7

2. Анна Кривонос (Украина) (0+0+0+1) +9,4

3. Рагнильд Фемштейневик (Норвегия) (0+0+0+2) +15,0

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23. Надежда Белкина (0+0+1+1) +2:13,6

24. Ирина Петренко (1+0+0+1) +2:22,2

48. Валерия Дмитренко (0+1+0+1) +4:35,1