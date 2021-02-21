Теннисист Новак Джокович в финале 21 февраля посоревновался за титул с россиянином Даниилом Медведевым. 33-летний серб в трех сетах переиграл соперника и стал рекордсменом по количеству титулов Australian Open.

Теннисисты провели на корте почти 2 часа. 25-летний Даниил Медведев не использовал шансы, которые давал ему опытный соперник. Для Джоковича этот титул стал уже девятым в карьере, он защитил статус действующего чемпиона.

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Новак Джокович – Даниил Медведев 3:0 (7:5, 6:2, 6:2)

Новак классно начал поединок, взяв три гейма подряд – 3:0. Медведев не только смог взять себя в руки, но и совершил невероятный камбэк, сравняв счет – 3:3. Такой поворот событий шокировал опытного Джоковича, который уже в начале встречи дал понять, кто является главным фаворитом этого противостояния.

Далее на корте начались настоящие карусели от обоих теннисистов. Спортсмены по очереди брали геймы на своих подачах. А ключевым в первой партии стал 11 гейм, когда Новак с тройным брейком взял гейм. В следующем ему нужно было лишь удачно сыграть на подаче соперника, что он и сделал. Сперва серб повел с тройным брейком, но россиянину удалось отыграть два из них. Однако на большее теннисиста из России не хватило – 7:5.

Третья подряд защита титула

Если в первой партии 25-летний Медведев давал достойный бой титулованному сопернику, то в следующем сете было уже значительно труднее. Сначала теннисисты обменялись любезностями, отдав геймы на своих подачах, а дальше в игре доминировать стал серб. Новак взял три гейма подряд и довел сет до победы – 6:2.

Следующий сет стал последним во встрече. Джокович показал теннис своих лучших лет, а Даниил не смог ничего противопоставить идеальной игре серба. Кажется, статус Джоковича давил на психологическое состояние российского соперника. В итоге – 6:2.

Всего в матче Медведев сделал больше эйсов за соперника – 6 против 3-х. Но в его игре было и больше двойных ошибок – 2 против 4-х. Джоковичу удалось выиграть за матч 2 брейка, 12 из 14 геймов на подаче и 7 из 14 на приеме.