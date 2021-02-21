В воскресенье, 21 февраля, Шахтер на своем поле победил Рух в 15 туре УПЛ. Матч закончился со счетом 2:0.

Шахтер – Рух 2:0

Голы: Тете, 9, Майкон, 60 (пен.)

Удаления: Бандура, 90+6 (Рух)

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Шахтер уверенно открыл счет в матче уже на 9-й минуте. Тете был выведен на свидание с Бандурой передачей Марлоса из центральной зоны на ход в правый фланг штрафной. Эффектное покушение, и удар в пустые ворота.

Видео гола Тете

Во втором тайме после просмотра VAR рефери заметил противоправную игру Карасюка против Витао в своей штрафной и назначил пенальти. Майкон реализовал пенальти точно в правый нижний угол.

Видео гола Майкона

В конце матча Бандура и Корниенко столкнулись за пределами штрафной Руха. После просмотра VAR рефери показал Бандуре красную карточку.

В итоге, Шахтер одержал первую победу в УПЛ в 2021 году и временно возглавил турнирную табоицю. Рух с 10 очками идет на 13 месте.

Шахтер – Рух: видеообзор