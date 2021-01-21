В среду, 20 января, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Алексея Леня сенсационно отчислили из Торонто

Украинский центровой Алексей Лень остался без команды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пишет 24 канал.

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Канадский клуб Торонто Рэпторс, с которым 27-летний баскетболист подписал годичный минимальный контракт в межсезонье, прекратил с ним сотрудничество. Причины такого решения чемпион лиги 2019 года не уточняет.

К слову. Всего 216-сантиметровый украинец успел сыграть в футболке Рэпторс 7 матчей. Средние показатели нашего баскетболиста в сезоне составили 2,3 очка, 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке.

Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча в Серии А

В перенесенном матче десятого тура итальянской Серии А Аталанта на выезде сыграла вничью с Удинезе – 1:1.

Полузащитник "бергамаско" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе. Украинец сыграл 80 минут и на момент своего ухода имел лучшую оценку в команде от SofaScore – 7.8.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 3 ассиста в 19 матчах за Аталанту во всех турнирах.

Аталанта занимает шестое место турнирной таблице Серии А, Удинезе – 15-й.

Екатерина Бех выиграла бронзу в гонке Кубка IBU

Украинка Екатерина Бех удачно выступила на этапе Кубка IBU в немецком Арбери. Она получила бронзовую медаль в короткой индивидуальной гонке.

За четыре огневых рубежа Бех допустила лишь один промах – во время второй стрельбы. Но она показала отличную скорострельность, благодаря чему и смогла выиграть драгоценные секунды у соперниц.

Уступила Бех только австрийке Тамаре Штайнер, не допустила ни одного промаха, а также немке Анне Вайдель.

Для Бех это лучший показатель на этапах Кубка IBU. До этого самым высоким ее достижением было 11 место в масс-старте на этапе в Риднау-валь-Риданна в прошлом сезоне.

СМИ назвали нового соперника Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) пошла на уступки своему чемпиону в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1 22 KO) и больше не требует, чтобы он провел обязательную защиту против Александра Усика (18-0 13 KO) перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-1-0 21 KO).

Теперь украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом (12-0 11KO).

Стороны сейчас ведут переговоры о проведении боя. На счету потенциального соперника украинца 12 побед, 11 из которых были добыты досрочно.

Важно! Победители боев Усик – Джойс и Джошуа – Фьюри встретятся на ринге в будущем. Обязательная защита должна произойти в течение 180 дней после определения временного чемпиона.