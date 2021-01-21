Лень залишився без клубу, Маліновський найкращий у Серії А: новини спорту 20 січня
У середу, 20 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Олексія Леня сенсаційно відрахували з Торонто
Український центровий Олексій Лень залишився без команди в Національній баскетбольній асоціації (НБА), пише 24 канал.
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Канадський клуб Торонто Репторс, з яким 27-річний баскетболіст підписав річний мінімальний контракт в міжсезоння, припинив з ним співпрацю. Причини такого рішення чемпіон ліги 2019 року не уточнює.
Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем матчу в Серії А
У перенесеному матчі десятого туру італійської Серії А Аталанта на виїзді зіграла внічию з Удінезе – 1:1.
Півзахисник "бергамсько" Руслан Маліновський вийшов в стартовому складі. Українець зіграв 80 хвилин і на момент свого відходу мав найкращу оцінку в команді від SofaScore – 7.8.
- У нинішньому сезоні на рахунку Маліновського 1 гол і 3 асисти в 19 матчах за Аталанту у всіх турнірах.
- Аталанта займає шосте місце турнірної таблиці Серії А, Удінезе – 15-й.
Катерина Бех виграла бронзу в гонці Кубка IBU
Українка Катерина Бех вдало виступила на етапі Кубка IBU в німецькому Арбері. Вона здобула бронзову медаль в короткій індивідуальній гонці.
За чотири вогневі рубежі Бех допустила лише один промах – під час другої стрільби. Але вона показала відмінну скорострільність, завдяки чому і змогла виграти дорогоцінні секунди у суперниць.
Поступилась Бех лише австрійці Тамарі Штайнер, яка не допустила жодного промаху, а також німкені Анні Вайдель.
Для Бех це найкращий показник на етапах Кубка IBU. До цього найвище її досягнення було 11 місце в масстарті на етапі в Ріднау-валь-Ріданна в минулому сезоні.
ЗМІ назвали нового суперника Усика
Всесвітня боксерська організація (WBO) пішла на поступки своєму чемпіону в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1 22 KO) і більше не вимагає, щоб він провів обов'язковий захист проти Олександра Усика (18-0 13 KO) перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (30-1-0 21 KO).
Тепер українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом (12-0 11KO).
Сторони зараз ведуть переговори про проведення бою. На рахунку потенційного суперника українця 12 перемог, 11 з яких були здобуті достроково.
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