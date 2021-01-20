Украинка Екатерина Бех удачно выступила на этапе Кубка IBU в немецком Арбери. Она получила бронзовую медаль в короткой индивидуальной гонке.

За четыре огневых рубежа Бех допустила лишь один промах – во время второй стрельбы. Но она показала отличную скорострельность, благодаря чему и смогла выиграть драгоценные секунды у соперниц.

Напомним Сборная Украины по биатлону завоевала второе место в мужской эстафете на этапе Кубка IBU

Уступила Бех только австрийке Тамаре Штайнер, не допустила ни одного промаха, а также немке Анне Вайдель.

Для Бех это лучший показатель на этапах Кубка IBU. До этого самым высоким ее достижением было 11 место в масс-старте на этапе в Риднау-валь-Риданна в прошлом сезоне.

Что касается остальных украинок, то отметим 25-е место Юлии Огородной.

Краткая индивидуальная гонка. Результаты

1. Тамара Штайнер (0+0+0+0) 36:56.8

2. Анна Вайдель (0+0+0+0) +12,3

3. Екатерина Бех (0+1+0+0) +38,5

...

25. Юлия Огородная (1+0+0+0) +2:35,6

31. Надежда Белкина (1+1+0+0) +2:51.6

34. Анастасия Меркушина (2+0+1+1) +3:12,8

51. Оксана Москаленко (1+1+0+0) +4:31.0

52. Анна Кривонос (0+2+0+1) +4:31,1