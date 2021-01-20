На официальном сайте УЕФА опубликовали символическую сборную, которую составили по итогам голосования болельщиков.

В символической сборной сразу пять игроков, которые вместе с Баварией выиграли Лигу чемпионов. Правда полузащитник Тиаго Алькантара уже успел перебраться в Ливерпуль.

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Не обошлось в рейтинге и без главных звезд – Месси и Роналду хоть ничего значительного в 2020 году не достигли, но место в символической сборной получили.

При этом относительно позиций Месси и Роналду есть вопросы. Так, аргентинца на схеме разместили под нападающим, фактически атакующим полузащитником. Так же Роналду отправили на правый фланг атаки, хотя он играет слева. Ведь слева уже был Неймар.

Что касается Киммиха, то он здесь изображен как правый защитник. Хотя в Баварии его чаще используют в опорной зоне.

Символическая сборная 2020 года по версии болельщиков УЕФА

Вратарь: Нойер (Бавария)

Защитники: Киммих (Бавария), Рамос (Реал), ван Дейк (Ливерпуль), Дэвис (Бавария)

Полузащитники: Тьяго (Бавария/Ливерпуль), де Брюйне (Манчестер Сити), Месси (Барселона)

Форварды: Роналду (Ювентус), Неймар (ПСЖ), Левандовский (Бавария)



Символическая сборная 2020 года от УЕФА / uefa.com