Украинский центровой Алексей Лень остался без команды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Канадский клуб Торонто Рэпторс, с которым 27-летний баскетболист подписал годовой минимальный контракт в межсезонье, прекратил с ним сотрудничество. Об этом клуб сообщил в твиттере.

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Причины такого решения чемпион лиги 2019 года не уточняет.

Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx — Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021

Примечательно, что последние поединки в регулярном чемпионате НБА Лень пропустил из-за протоколов ассоциации, связанных с коронавирусом.

К слову. Всего 216-сантиметровый украинец успел сыграть в футболке Репторс 7 матчей. Средние показатели нашего баскетболиста в сезоне составили 2,3 очка, 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке.

Что известно о карьере Леня

В 2006 году Алексей впервые заявил о себе, выступив на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. После соревнований его пригласили в Днепропетровское высшее училище физической культуры.

В 2010 году он перешел в Днепр, а в 2011-м команда Леня стала чемпионом Суперлиги среди дублирующих составов, а баскетболиста признали лучшим центровым первенства. Алексей играл за сборные Украины до 16 и 18 лет и был лидером "молодежки" на чемпионате Европы до 18 лет в 2010 году.

Нашего соотечественника выбрали пятым номером в первом раунде драфта 2013 года. Он подписал контракт с Финикс Санз, цвета которого защищал в течение пяти сезонов. После этого украинец недолгое время выступал за Атланту Хокс и Сакраменто Кингз, а в межсезонье перешел в Торонто.