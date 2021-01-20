В перенесенном матче десятого тура итальянской Серии А Аталанта на выезде сыграла вничью с Удинезе – 1:1.

Удинезе – Аталанта 1:1

Голы: Перейра, 1 – Мюриэль, 44

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Подопечные Гасперини пропустили уже на первой минуте встречи. В составе хозяев отличился Перейра. Затем гол в раздевалку оформил Мюриэль, сравняв счет, пишет 24 канал.

После перерыва гости владели инициативой, имея значительное преимущество по количеству созданных моментов. Однако воспользоваться своими шансами не удалось.

Руслан Малиновский – лучший игрок матча

Полузащитник "бергамаско" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе. Украинец сыграл 80 минут и на момент своего ухода имел лучшую оценку в команде от SofaScore – 7.8.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 3 ассиста в 19 матчах за Аталанту во всех турнирах.

Аталанта занимает шестое место турнирной таблицы Серии А, Удинезе – 15-е.

Удинезе – Аталанта видеообзор