Украинец Малиновский признан лучшим игроком матча чемпионата Италии: видео
В перенесенном матче десятого тура итальянской Серии А Аталанта на выезде сыграла вничью с Удинезе – 1:1.
Удинезе – Аталанта 1:1
Голы: Перейра, 1 – Мюриэль, 44
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Подопечные Гасперини пропустили уже на первой минуте встречи. В составе хозяев отличился Перейра. Затем гол в раздевалку оформил Мюриэль, сравняв счет, пишет 24 канал.
После перерыва гости владели инициативой, имея значительное преимущество по количеству созданных моментов. Однако воспользоваться своими шансами не удалось.
Руслан Малиновский – лучший игрок матча
Полузащитник "бергамаско" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе. Украинец сыграл 80 минут и на момент своего ухода имел лучшую оценку в команде от SofaScore – 7.8.
- В нынешнем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 3 ассиста в 19 матчах за Аталанту во всех турнирах.
- Аталанта занимает шестое место турнирной таблицы Серии А, Удинезе – 15-е.
Удинезе – Аталанта видеообзор
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