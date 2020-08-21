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Артем Кравец официально вернулся в "Динамо"

Украинский футболист Артем Кравец официально вернулся в киевское "Динамо". Игрок покинул турецкий "Кайсериспор". Соглашение рассчитано на два года с опцией продления, пишет 24 канал.

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Что известно о Кравце в "Динамо"

Артем Кравец – воспитанник ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского, куда попал в возрасте 13 лет. После окончания учебы выступал за "Динамо-2" и молодежную команду клуба, периодически присоединяясь к первой команде киевского "Динамо".

Дебютировал в составе "бело-синих" в высшей лиге чемпионата Украины 17 июня 2007 года в последнем туре в гостевом матче против киевского "Арсенала" (1:0), выйдя после перерыва на замену вместо венгра Балажа Фаркаша.

Всего в чемпионате Украины за "Динамо" Кравец провел 65 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего – 105 игр (33 мяча).

Посетят ли болельщики матчи любимых команд УПЛ

Стартовые туры УПЛ и матч за Суперкубок Украины состоятся без зрителей. Причиной этого стало стремительное увеличение количества больных коронавирусом в Украине.

Ранее Министерство здравоохранения позволило заполнять стадионы на 25% в матчах за плей-офф Лиги Европы, но из-за повышения количества больных соревнования снова остались без фанатов.

Новый футбольный сезон в Украине стартует уже в эту пятницу, 21 августа. Матч "Олимпик" – "Динамо" будет поединком, который откроет новый сезон.

Матч за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо" состоится 25 августа на НСК "Олимпийский".

Новый транслятор "Десны"

"Десна" сообщила об изменении официального транслятора клуба. В новом сезоне домашние матчи команды в УПЛ будут транслировать телеканалы "Футбол".

На данный момент пока неизвестно, где будут транслироваться матчи "Динамо", "Днепр-1" и "Зари". Также ранее была информация, что "Динамо" ведет переговоры с каналами "Спорт 1/2".

"Динамо" презентовало новую форму

Киевское "Динамо" входит в следующий сезон с новой форме. У киевлян появится третий эксклюзивный комплект.

Домашняя и выездная форма останется в традиционных для клуба "сине-белых" цветах. Для домашних поединков – белая, для гостевых – синяя. Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба.

Также в этом году впервые будет представлен третий комплект игровой формы.