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Артем Кравець офіційно повернувся в "Динамо"

Український футболіст Артем Кравець офіційно повернувся у київське "Динамо". Гравець покинув турецький "Кайсеріспор". Угода розрахована на два роки з опцією продовження, пише 24 канал.

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Що відомо про Кравця в "Динамо"

Артем Кравець – вихованець ДЮФШ "Динамо" імені Валерія Лобановського, куди потрапив у віці 13 років. Після закінчення навчання виступав за "Динамо-2" і молодіжну команду клубу, періодично залучаючись до першої команди київського "Динамо".

Дебютував у складі "біло-синіх" у вищій лізі чемпіонату України 17 червня 2007 року в останньому турі в гостьовому матчі проти київського "Арсеналу" (1:0), вийшовши після перерви на заміну замість угорця Балажа Фаркаша.

Всього в чемпіонаті України за "Динамо"Кравець провів 65 матчів (забив 26 м'ячів), в Кубку України 11 матчів (3 м'ячі), в Суперкубку України 1 матч і в єврокубках 28 матчів (4 м'ячі). Всього – 105 ігор (33 м'ячі).

Чи відвідають вболівальники матчі улюблених команд УПЛ

Стартові тури УПЛ та матч за Суперкубок України відбудуться без глядачів. Причиною цього стало стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні.

Раніше Міністерство охорони здоров'я дозволило заповнювати стадіони на 25% в матчах за плей-офф Ліги Європи, але через підвищення кількості хворих змагання знову залишилися без фанатів.

Новий футбольний сезон в Україні стартує вже у цю п'ятницю, 21 серпня. Матч "Олімпік" – "Динамо" буде поєдинком, який відкриє новий сезон.

Матч за Суперкубок між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться 25 серпня на НСК "Олімпійський".

Новий транслятор "Десни"

"Десна" повідомила про зміну офіційного транслятора клубу. У новому сезоні домашні матчі команди в УПЛ транслюватимуть телеканали "Футбол".

На даний момент поки що невідомо, де транслюватимуться матчі "Динамо", "Дніпра-1" і "Зорі". Також раніше була інформація, що "Динамо" веде переговори з каналами "Спорт 1/2".

"Динамо" презентувало нову форму

Київське "Динамо" входить у наступний сезон із новою формою. У киян з'явиться третій ексклюзивний комплект.

Домашня та виїзна форма залишиться у традиційних для клубу "блакитно-білих" кольорах. Для домашніх поєдинків – біла, для гостьових – синя. Малюнок на формі в традиційних для "Динамо" біло-синіх кольорах нагадує хвилі могутнього Дніпра і символізує нову смугу в історії клубу.

Також у цьому році вперше буде представлений третій комплект ігрової форми.