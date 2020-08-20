"Десна" сообщила об изменении официального транслятора клуба: кто будет показывать матчи
"Десна" сообщила об изменении официального транслятора клуба. В новом сезоне домашние матчи команды в УПЛ будут транслировать телеканалы "Футбол".
Об этом сообщает официальный сайт "Десны". Других подробностей контракта с новым транслятором клуб не сообщает.
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На данный момент пока неизвестно, где будут транслироваться матчи "Динамо", "Днепр-1" и "Зари".
Также ранее была информация, что "Динамо" ведет переговоры с каналами "Спорт 1/2".
Кто был предыдущим транслятором
В прошлом сезоне матчи "Десны" транслировались на каналах медиагруппы "1+1", однако по сообщениям СМИ, в новом сезоне "плюсы" решили отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.