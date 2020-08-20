"Динамо" приблизилось к подписанию первого бразильского полузащитника Клейтона да Силвы при новом наставнике команды Мирче Луческу.

Клейтона да Силву заметили на тренировочной базе "Динамо" в Вите-Литовской (так сейчас называется село Чапаевка, где расположена база – в трех километрах от Конча-Заспы), сообщает "Динамомания".

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Издание опубликовало фото игрока, который по прилету в Украину обязан две недели быть на обсервации.

Что известно о Клейтоне да Силве

Основная позиция игрока – правый вингер, также способный сыграть левого вингера и оттянутого нападающего.

Тransfermarkt оценивает Клейтона в 650 тысяч евро, в 2015 году его ценник составлял 5 миллионов евро.

С 30 июня футболист находится в статусе свободного агента. Последним клубом был "Атлетико" Минейро, также игравший за "Васко да Гама", "Баию" и "Коринтианс". Забил 4 гола в 6 матчах за сборную Бразилии U-23.