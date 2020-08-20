Стартовые туры УПЛ и матч за Суперкубок Украины состоится без зрителей. Причиной этого стало стремительное увеличение количества больных коронавирусом в Украине.

Ранее Министерство здравоохранения позволило заполнять стадионы на 25% в матчах за плей-офф Лиги Европы, но из-за повышения количества больных соревнования снова остались без фанатов. Об этом было сообщено в "Футбол NEWS".

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Новый футбольный сезон в Украине стартует уже в эту пятницу, 21 августа. Матч "Олимпик" – "Динамо" будет поединком, который откроет новый сезон.

Матч за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо" состоится 25 августа на НСК "Олимпийский".

Когда смогут вернуться хотя бы 25% болельщиков, пока неизвестно.

За последние сутки в Украине зафиксировано 2 134 новых случая заражения вирусом, что стало антирекордом в стране. Больше всего случаев в Харьковской и Львовской областях и Киеве.

Среди общего количества инфицированных за последние сутки 100 детей и 160 медиков. Кроме того, госпитализированы 470 человек.

Так, Украина установила антирекорд не только по количеству новых больных, но и по количеству летальных исходов. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 40 пациентов.