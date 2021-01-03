Новый тренер ПСЖ, Миколенко и Трубин в топ-50 вундеркиндов мира: топ-новости спорта 2 января
Во второй день 2021 года произошло немало событий в мире спорта. О самых интересных – читайте в дайджесте от Спорт24.
Маурисио Почеттино официально возглавил ПСЖ
Французский гранд Пари Сен-Жермен (ПСЖ) объявил о назначении нового главного тренера. Им стал экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, пишет 24 канал.
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Томас Тухель покинул ПСЖ
- Немецкий специалист Томас Тухель в четверг, 24 декабря, был уволен с поста главного тренера ПСЖ.
- Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.
- С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.
Миколенко и Трубин – в рейтинге лучших вундеркиндов мира
Украинские таланты Виталий Миколенко и Анатолий Трубин попали в рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 21-го года. На своих позициях футболисты заняли 4 и 5 ступени соответственно.
Игру Миколенко оценили в 6 очков. Они отметили, что защитник команды Мирчи Луческу способен сыграть и в центре защиты. Он является одним из самых больших талантов, которые стремительно развиваются в Европе.
Кому уступил Миколенко (в баллах)
- Альфонсо Дэвис (Бавария) – 35
- Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон) – 17
- Мелвин Бард (Лион) – 10
Что касается Анатолия Трубина, то на своей позиции он занял 5 место. Его действия в рамке ворот "горняков" были оценены в 8 баллов.
Топ-4 голкиперов мира до 21 года (в очках)
- Джанлуиджи Доннарумма (Милан) – 29
- Иллан Мелье (Лидс) – 17
- Матвей Сафонов (Краснодар) – 14
- Альбан Лафон (Нант) – 9
Альварес отказался от титула WBA
Сауль Альварес, который владел поясами WBA и WBC в суперсреднем весе освободил чемпионский титул WBA в среднем весе. Теперь им будет обладать японец Риота Мурата.
Причиной такого решения стало то, что боксер хочет сконцентрироваться исключительно на поединках в суперсреднем весе, в котором он и победил Смита.
В 2018 году Сауль стал чемпионом WBA после победы над казахстанским боксером Геннадием Головкиным. После этого он успешно защитил титул в бою с Дэниалом Джейкобсом.
После отказа от пояса им завладел японец Риота Мурата, который имеет в своем активе и титул WBA Regular с 2017 года.
Фьюри нокаутировал Джошуа в виртуальном бою
Бой Фьюри – Джошуа – один из самых ожидаемых в боксерской общественности. Сейчас решение о поединке летает в воздухе, поэтому боксеры встретились в виртуальном мире.
Виртуальный нокаут от Фьюри
Сервис осуществил мечту боксерского сообщества и провел бой двух британских боксеров. Хотя схватка была виртуальной, но эмоций и зрелищности в бою было достаточно. Несмотря на форму ринга и перчатки в настройках были указаны боксерские правила.
Фьюри и Джошуа мощно пробивали по голове и корпусу друг друга, но сильнее были выстрелы Тайсона. Он прицельно угрожал сопернику и разбил лицо Энтони. А потом довел поединок до нокаута. Энтони не выдержал пушки соперника и упал на канвас.
Добавим, что графика игры была на самом высоком уровне, поэтому казалось, что поединок был как на реальном ринге. Победа Фьюри нокаутом. Интересно, будет таким же бой в реальном времени.
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