Во второй день 2021 года произошло немало событий в мире спорта. О самых интересных – читайте в дайджесте от Спорт24.

Маурисио Почеттино официально возглавил ПСЖ

Французский гранд Пари Сен-Жермен (ПСЖ) объявил о назначении нового главного тренера. Им стал экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, пишет 24 канал.

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Томас Тухель покинул ПСЖ

Немецкий специалист Томас Тухель в четверг, 24 декабря, был уволен с поста главного тренера ПСЖ.

Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.

В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.

С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.

Миколенко и Трубин – в рейтинге лучших вундеркиндов мира

Украинские таланты Виталий Миколенко и Анатолий Трубин попали в рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 21-го года. На своих позициях футболисты заняли 4 и 5 ступени соответственно.

Игру Миколенко оценили в 6 очков. Они отметили, что защитник команды Мирчи Луческу способен сыграть и в центре защиты. Он является одним из самых больших талантов, которые стремительно развиваются в Европе.

Кому уступил Миколенко (в баллах)

Альфонсо Дэвис (Бавария) – 35 Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон) – 17 Мелвин Бард (Лион) – 10

Что касается Анатолия Трубина, то на своей позиции он занял 5 место. Его действия в рамке ворот "горняков" были оценены в 8 баллов.

Топ-4 голкиперов мира до 21 года (в очках)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан) – 29 Иллан Мелье (Лидс) – 17 Матвей Сафонов (Краснодар) – 14 Альбан Лафон (Нант) – 9

Альварес отказался от титула WBA

Сауль Альварес, который владел поясами WBA и WBC в суперсреднем весе освободил чемпионский титул WBA в среднем весе. Теперь им будет обладать японец Риота Мурата.

Причиной такого решения стало то, что боксер хочет сконцентрироваться исключительно на поединках в суперсреднем весе, в котором он и победил Смита.

В 2018 году Сауль стал чемпионом WBA после победы над казахстанским боксером Геннадием Головкиным. После этого он успешно защитил титул в бою с Дэниалом Джейкобсом.

После отказа от пояса им завладел японец Риота Мурата, который имеет в своем активе и титул WBA Regular с 2017 года.

Фьюри нокаутировал Джошуа в виртуальном бою

Бой Фьюри – Джошуа – один из самых ожидаемых в боксерской общественности. Сейчас решение о поединке летает в воздухе, поэтому боксеры встретились в виртуальном мире.

Виртуальный нокаут от Фьюри

Сервис осуществил мечту боксерского сообщества и провел бой двух британских боксеров. Хотя схватка была виртуальной, но эмоций и зрелищности в бою было достаточно. Несмотря на форму ринга и перчатки в настройках были указаны боксерские правила.

Фьюри и Джошуа мощно пробивали по голове и корпусу друг друга, но сильнее были выстрелы Тайсона. Он прицельно угрожал сопернику и разбил лицо Энтони. А потом довел поединок до нокаута. Энтони не выдержал пушки соперника и упал на канвас.

Добавим, что графика игры была на самом высоком уровне, поэтому казалось, что поединок был как на реальном ринге. Победа Фьюри нокаутом. Интересно, будет таким же бой в реальном времени.