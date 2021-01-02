Українські таланти Віталій Миколенко та Анатолій Трубін потрапили у рейтинг найкращих гравців світу віком до 21-го року. На своїх позиціях футболісти посіли 4 та 5 сходинки відповідно.

Італійське видання FootMercato провело опитування серед місцевих журналістів, кого ж вони вважають відкриттями цього сезону віком до 21-го року. Представники ЗМІ визначили 50 найсильніших, серед яких були захисник Динамо Віталій Миколенко та голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.

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Рейтинг найкращих гравців світу

Лівий захисник киян посів у рейтингу на своїй позиції високе 4 місце. Його гру оцінили у 6 очок. Вони відзначили, що оборонець команди Мірчі Луческу здатний зіграти і в центрі захисту. Він є одним із найбільших талантів, які стрімко розвиваються у Європі.

Кому поступився Миколенко (в балах)

Альфонсо Девіс (Баварія) – 35 Раян Аїт-Нурі (Вулверхемптон) – 17 Мелвін Бард (Ліон) – 10

Щодо Анатолія Трубіна, то на своїй позиції він посів 5 місце. Його дії у рамці воріт "гірників" були оцінені у 8 балів.

Топ-4 голкіперів світу до 21 року (в очках)

Джанлуїджі Доннарумма (Мілан) – 29 Іллан Мельє (Лідс) – 17 Матвій Сафонов (Краснодар) – 14 Альбан Лафон (Нант) – 9

Журналісти виділили, що 19-річному голкіперу сповна вдалось скористатись шансом під час коронавірусу. Йому вдалось витіснити з рамки воріт досвідченого капітана Андрія Пятова. Пригадали і матчі проти Реала, у яких гра молодого відкриття у складі донеччан була феноменальною.

Також воротар Шахтаря потрапив у рейтинг найкращих футболістів до 19 років. Його можна побачити у так званій символічній збірній від Football Wonderkids.