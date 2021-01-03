У другий день 2021 року трапилося чимало подій у світі спорту. Про найцікавіші – читайте у дайджесті від Спорт24.

Маурісіо Почеттіно офіційно очолив ПСЖ

Французький гранд Парі Сен-Жермен (ПСЖ) оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став екстренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, пише 24 канал.

До слова Дружина Усика знялася в розкішній фотосесії

Томас Тухель покинув ПСЖ

Німецький фахівець Томас Тухель у четвер, 24 грудня, був звільнений з поста головного тренера Парі Сен-Жермен.

Паризький клуб йде на 3-у місці в чемпіонаті Франції, на одне очко відстаючи від Ліона та Лілля.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з каталонською Барселоною.

З 2018 року, коли Тухель очолив ПСЖ, французький клуб двічі став чемпіоном Франції. У сезоні-2019/2020 ПСЖ дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому програв Баварії.

Миколенко та Трубін – у рейтингу найкращих вундеркіндів світу

Українські таланти Віталій Миколенко та Анатолій Трубін потрапили у рейтинг найкращих гравців світу віком до 21-го року. На своїх позиціях футболісти посіли 4 та 5 сходинки відповідно.

Гру Миколенка оцінили у 6 очок. Вони відзначили, що оборонець команди Мірчі Луческу здатний зіграти і в центрі захисту. Він є одним із найбільших талантів, які стрімко розвиваються у Європі.

Кому поступився Миколенко (в балах)

Альфонсо Девіс (Баварія) – 35 Раян Аїт-Нурі (Вулверхемптон) – 17 Мелвін Бард (Ліон) – 10

Щодо Анатолія Трубіна, то на своїй позиції він посів 5 місце. Його дії у рамці воріт "гірників" були оцінені у 8 балів.

Топ-4 голкіперів світу до 21 року (в очках)

Джанлуїджі Доннарумма (Мілан) – 29 Іллан Мельє (Лідс) – 17 Матвій Сафонов (Краснодар) – 14 Альбан Лафон (Нант) – 9

Альварес відмовився від титулу WBA

Сауль Альварес, який володів поясами WBA і WBC в суперсередній вазі звільнив чемпіонський титул WBA в середній вазі. Тепер ним володітиме японець Ріота Мурата.

Причиною такого рішення стало те, що боксер хоче сконцентруватись виключно на поєдинках у суперсередній вазі, у якій він і переміг Сміта.

У 2018 році Сауль став чемпіоном WBA після перемоги над казахстанським боксером Геннадієм Головкіном. Після цього він успішно захистив титул у бою з Деніалом Джейкобсом.

Після відмови від поясу ним заволодів японець Ріота Мурата, який має у своєму активі і титул WBA Regular з 2017 року.

Ф'юрі нокаутував Джошуа у віртуальному бою

Бій Ф'юрі – Джошуа – один із найбільш очікуваних у боксерській спільноті. Зараз рішення щодо поєдинку літає у повітрі, тому боксери зустрілись у віртуальному світі.

Віртуальний нокаут від Ф'юрі

Сервіс здійснив мрію боксерської спільноти та провів бій двох британських боксерів. Хоча сутичка була віртуальною, але емоцій та видовищності у бою не бракувало. Не дивлячись на форму рингу та рукавички у налаштуваннях були вказані боксерські правила.

Ф'юрі та Джошуа потужно пробивали по голові та корпусу один одного, але сильнішими були постріли Тайсона. Він прицільно загрожував супернику та розбив обличчя Ентоні. А потім довів поєдинок до нокауту. Ентоні не витримав гармати суперника та впав на канвас.

Додамо, що графіка гри була на найвищому рівні, тому здавалось, що поєдинок був наче на реальному ринзі. Перемога Ф'юрі нокаутом. Цікаво, чи буде такий же бій у реальному часі.