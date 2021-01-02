Французький гранд Парі Сен-Жермен (ПСЖ) оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став екстренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

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"Я дуже щасливий і для мене велика честь стати новим тренером ПСЖ. Дякую керівникам клубу за надану мені довіру. Як ви знаєте, цей клуб завжди займав в моєму серці особливе місце. У мене залишилися чудові спогади, особливо про унікальну атмосферу стадіону Парк де Пренс. Сьогодні я повернувся в клуб з великим честолюбством і скромністю, а також з великим бажанням попрацювати з одними з найталановитіших гравців світу", – сказав Почеттіно.

Статистика ПСЖ у сезоні-2020/2021

Німецький фахівець Томас Тухель у четвер, 24 грудня, був звільнений з поста головного тренера Парі Сен-Жермен.

Паризький клуб йде на 3-у місці в чемпіонаті Франції, на одне очко відстаючи від Ліона та Лілля.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з каталонською Барселоною.

З 2018 року, коли Тухель очолив ПСЖ, французький клуб двічі став чемпіоном Франції. У сезоні-2019/2020 ПСЖ дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому програв Баварії.