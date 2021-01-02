Жена Усика снялась в роскошной фотосессии
Жена непобедимого украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) Катя снялась в роскошной фотосессии в брендовой одежде дома французской моды Dior.
На свежих кадрах девушка позирует в тренче и сапогах из последней коллекции дома французской моды Dior. Об этом сообщает Xsport.
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На заднем плане красуется дорогая иномарка, которая и до этого появлялась в фотосессиях Екатерины.
Екатерина Усик снялась в новой фотосессии
Что известно о жене Усика
Александр и Катя учились в Симферополе в параллельных классах. В 2009 году пара поженилась. В семье трое детей. Лизе исполнилось 10 лет, Кириллу – семь, Михаилу – пять.
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