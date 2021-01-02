Сауль Альварес, який володів поясами WBA і WBC в суперсередній вазі звільнив чемпіонський титул WBA в середній вазі. Тепер ним володітиме японець Ріота Мурата.

20 грудня Сауль Альварес святкував перемогу над Калумом Смітом за одноголосним рішенням суддів. Після цієї звитяги мексиканець вирішив відмовитись від титулу WBA у середній вазі. Про це повідомляє TalkSport.

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Причина відмови від титулу

Підтвердженням цього є, що на офіційному сайті Всесвітньої боксерської ради Альвареса прибрали зі списку чемпіонів.

Про таке рішення мексиканця також повідомляє Boxing Scene. Причиною такого рішення стало те, що боксер хоче сконцентруватись виключно на поєдинках у суперсередній вазі, у якій він і переміг Сміта.

У 2018 році Сауль став чемпіоном WBA після перемоги над казахстанським боксером Геннадієм Головкіном. Після цього він успішно захистив титул у бою з Деніалом Джейкобсом.

Після відмови від поясу ним заволодів японець Ріота Мурата, який має у своєму активі і титул WBA Regular з 2017 року.

Хто такий Сауль Альварес? Один з найкращих боксерів із Мексики, який став третім мексиканцем, який вигравав титул у чотирьох категоріях. Після перемоги над Ковальовим Альварес зайняв перший рядок у рейтингу Pound for pound журналу The Ring, випередивши українця Василя Ломаченка.

Що відомо про нового володаря WBA?