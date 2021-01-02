Бій Ф'юрі – Джошуа – один із найбільш очікуваних у боксерській спільноті. Зараз рішення щодо поєдинку літає у повітря, тому боксери зустрілись у віртуальному світі.

Британці Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі хочуть якнайшвидше вийти на один ринг, щоб визначити переможця. Але єдиною проблемою залишається принципова позиція українського боксера Олександра Усика. Українець – обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Джошуа. Тому поки вболівальники мають задовільнятись віртуальним боєм британців, повідомляє BT Sport.

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Віртуальний нокаут від Ф'юрі

Сервіс здійснив мрію боксерської спільноти та провів бій двох британських боксерів. Хоча сутичка була віртуальною, але емоцій та видовищності у бою не бракувало. Не дивлячись на форму рингу та рукавички у налаштуваннях були вказані боксерські правила.

Ф'юрі та Джошуа потужно пробивали по голові та корпусу один одного, але сильнішими були постріли Тайсона. Він прицільно загрожував супернику та розбив обличчя Ентоні. А потім довів поєдинок до нокауту. Ентоні не витримав гармати суперника та впав на канвас.

Додамо, що графіка гри була на найвищому рівні, тому здавалось, що поєдинок був наче на реальному ринзі. Перемога Ф'юрі нокаутом. Цікаво, чи буде таки же бій у реальному часі.

Ф'юрі – Джошуа: коротко

Усик переміг Дерека Чісору, тому тепер воліє провести бій з Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Але сам британець воліє зустрітись із земляком Ф'юрі. Тому доля сутички з українцем наразі невідома. Британська сторона попросила українську команду дещо зачекати з поєдинком.