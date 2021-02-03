Реванш Ломаченко – Лопес, мировой рекорд Магучих: новости спорта 2 февраля
Во вторник, 2 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник: 24 канал
Реванш Ломаченко – Лопес может состояться в 2021 году
Василий Ломаченко стремится дыбиться реванша с американцем Теофимо Лопесом. Украинец отказывается выходить на ринг против всех боксеров, кроме Лопеса.
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По словам менеджера Эгиса Климаса, второй бой между боксерами может состояться в мае или июне 2021. В команде Ломаченко не рассматривают вариантов промежуточных боев.
Что известно о поражении Ломаченко
Поединок украинца с Лопесом состоялся в октябре 2020 года. В бою за титулы WBA, WBC, WBO и IBF победу решения судей одержал Лопес.
23-летний американец стал самым молодым абсолютным чемпионом в истории бокса.
После поединка появилась информация, что Ломаченко боксировал с травмой. Украинцу сделали операцию.
Ломаченко не признает поражения и требует реванша. Однако в контракте на первый бой этой опции не было. Лопес отказывается второй раз драться с Ломаченко.
Магучих с мировым рекордом победила на турнире в Словении
Ярослава Магучих в очередной раз доказала, что является одной из лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту. Украинка боролась за золото с землячкой Юлией Левченко. Обе спортсменки приняли участие на турнире UdinJump в словенской Банской-Бистрице.
Магучих с первой попытки взяла как 1.99 метра, так и 2.01 метра. Левченко после неудачной попытки на 1.99 метра перенесла высоту на 2.01 метра, но ее не взяла. На этом Ярославу было уже не остановить. Девушка взяла не только высоту 2.03, а впоследствии – и 2.06 метра. Такой результат позволил легкоатлетке установить новый мировой рекорд среди юниорок в помещении. Также результат Магучих стал рекордом и для Украины.
Результаты (в метрах)
- Ярослава Магучих (Украина) – 2.06
- Юлия Левченко (Украина) – 1.96
- Карина Демидик (Беларусь) – 1.93
- Елена Валлортигара (Италия) – 1.93
Названы претенденты на лучший гол в Украине в 2020 году
В Украине состоится церемония награждения "Футбольные звезды". Одной из номинаций является "Лучший гол". На эту награду претендуют десять голов.
В целом экспертам пришлось пересмотреть сотни голов, которые были забиты в УПЛ и ПФЛ, а также сборной Украины. В финал попало лишь десять из них. Однако в списке дважды представлен Виктор Цыганков. Сюда попали его гол в футболке Динамо, а также победный удар в матче сборной Украины против Испании.
Еще два гола – в женском футболе. Это голы Дарьи Апанащенко и Ольги Бойченко.
Номинанты на награду:
- Александр Зинченко (сборная Украины)
- Марлос (Шахтер)
- Дарья Апанащенко (сборная Украины)
- Ника Ситчинава (Ингулец)
- Виктор Цыганков (Динамо)
- Геннадий Пасич (Верес)
- Филипп Будковский (Десна)
- Ольга Бойченко (Житлобуд-1)
- Дмитрий Хомченовский (Заря)
- Виктор Цыганков (сборная Украины)
"Забранный" у Беларуси чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет только в Латвии
Международная федерация хоккея (IIHF) решила, где состоится чемпионат мира по хоккею-2021. Мировое первенство пройдет только в Риге (Латвия).
Чемпионат мира, кроме Риги, должен был принять Минск (Беларусь). Однако из-за политической ситуации в Беларуси IIHF решила не проводить там чемпионат мира.
Где пройдет ЧМ-2021 и пустят ли зрителей
- Основным стадионом мирового первенства станет "Арена-Рига". Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинал и медальный раунды.
- Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток с вместимостью до 6 тысяч человек. Там состоятся матчи группы A и два четвертьфинала.
- Если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится и болельщикам будет разрешено вернуться на трибуны, IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня.
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