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Источник: 24 канал

Реванш Ломаченко – Лопес может состояться в 2021 году

Василий Ломаченко стремится дыбиться реванша с американцем Теофимо Лопесом. Украинец отказывается выходить на ринг против всех боксеров, кроме Лопеса.

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По словам менеджера Эгиса Климаса, второй бой между боксерами может состояться в мае или июне 2021. В команде Ломаченко не рассматривают вариантов промежуточных боев.

Что известно о поражении Ломаченко

Поединок украинца с Лопесом состоялся в октябре 2020 года. В бою за титулы WBA, WBC, WBO и IBF победу решения судей одержал Лопес.

23-летний американец стал самым молодым абсолютным чемпионом в истории бокса.

После поединка появилась информация, что Ломаченко боксировал с травмой. Украинцу сделали операцию.

Ломаченко не признает поражения и требует реванша. Однако в контракте на первый бой этой опции не было. Лопес отказывается второй раз драться с Ломаченко.

Магучих с мировым рекордом победила на турнире в Словении

Ярослава Магучих в очередной раз доказала, что является одной из лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту. Украинка боролась за золото с землячкой Юлией Левченко. Обе спортсменки приняли участие на турнире UdinJump в словенской Банской-Бистрице.

Магучих с первой попытки взяла как 1.99 метра, так и 2.01 метра. Левченко после неудачной попытки на 1.99 метра перенесла высоту на 2.01 метра, но ее не взяла. На этом Ярославу было уже не остановить. Девушка взяла не только высоту 2.03, а впоследствии – и 2.06 метра. Такой результат позволил легкоатлетке установить новый мировой рекорд среди юниорок в помещении. Также результат Магучих стал рекордом и для Украины.

Результаты (в метрах)

Ярослава Магучих (Украина) – 2.06 Юлия Левченко (Украина) – 1.96 Карина Демидик (Беларусь) – 1.93 Елена Валлортигара (Италия) – 1.93

Названы претенденты на лучший гол в Украине в 2020 году

В Украине состоится церемония награждения "Футбольные звезды". Одной из номинаций является "Лучший гол". На эту награду претендуют десять голов.

В целом экспертам пришлось пересмотреть сотни голов, которые были забиты в УПЛ и ПФЛ, а также сборной Украины. В финал попало лишь десять из них. Однако в списке дважды представлен Виктор Цыганков. Сюда попали его гол в футболке Динамо, а также победный удар в матче сборной Украины против Испании.

Еще два гола – в женском футболе. Это голы Дарьи Апанащенко и Ольги Бойченко.

Номинанты на награду:

Александр Зинченко (сборная Украины)

Марлос (Шахтер)

Дарья Апанащенко (сборная Украины)

Ника Ситчинава (Ингулец)

Виктор Цыганков (Динамо)

Геннадий Пасич (Верес)

Филипп Будковский (Десна)

Ольга Бойченко (Житлобуд-1)

Дмитрий Хомченовский (Заря)

Виктор Цыганков (сборная Украины)

Видео всех голов можно посмотреть по ссылке.

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