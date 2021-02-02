Международная федерация хоккея (IIHF) решила, где состоится чемпионат мира по хоккею-2021. Мировое первенство пройдет только в Риге (Латвия).

Источник: IIHF

Чемпионат мира, кроме Риги, должен был принять Минск (Беларусь). Однако из-за политической ситуации в Беларуси IIHF решила не проводить там чемпионат мира.

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Чемпионат мира могли принять и другие города, в частности, Братислава (Словакия). В IIHF заявили, что решили проводить чемпионат мира только в Риге из-за "эпидемиологических сложностей".

Учитывая неопределенность относительно ограничений на международные перемещения, совет IIHF решил, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия,

– говорится в сообщении.

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