"Отнятый" у Беларуси чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет только в Риге
Международная федерация хоккея (IIHF) решила, где состоится чемпионат мира по хоккею-2021. Мировое первенство пройдет только в Риге (Латвия).
Источник: IIHF
Чемпионат мира, кроме Риги, должен был принять Минск (Беларусь). Однако из-за политической ситуации в Беларуси IIHF решила не проводить там чемпионат мира.
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Чемпионат мира могли принять и другие города, в частности, Братислава (Словакия). В IIHF заявили, что решили проводить чемпионат мира только в Риге из-за "эпидемиологических сложностей".
Учитывая неопределенность относительно ограничений на международные перемещения, совет IIHF решил, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия,
– говорится в сообщении.
Где пройдет ЧМ-2021 и пустят ли зрителей
- Основным стадионом мирового первенства станет "Арена-Рига". Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.
- Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток с вместимостью до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и два четвертьфинала.
- Если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится и болельщикам будет разрешено вернуться на трибуны, IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня
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