Украинец Василий Ломаченко в 2020 году проиграл Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Оказалось, что в контракте боксеров на первый бой не нашлось места для опции о реванше.

Источник: boxingukraineboxing

Теофимо Лопес и его отец обвиняли Ломаченко, будто украинец не хотел включать опцию реванша в контракт. Однако в украинской стороны есть своя правда.

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Эгис Климас, менеджер Ломаченко рассказал, что команда украинца хотела, чтобы реванш был предусмотрен контрактом. По его словам, он просил промоутерскую компанию Top Rank, которая организовывала бой, предусмотреть реванш.

Принимаем любые условия, чтобы поединок состоялся

Как утверждает Климас, в Top Rank сказали, что реванш невозможен.

Мне ответили, что пункт о реванше не вносится, так как не соглашается другая сторона. Хорошо. Это было настолько скользко. Вплоть до того, что Вася хотел предложить Лопесу часть гонорара, чтобы бой состоялся. Мы переживали, что поединок отменят, ведь Лопес не хотел по разным причинам,

– сказал Климас.

Команда Ломаченко приняла решение не настаивать на реванше, чтобы только бой с Лопесом состоялся.

Состоится ли реванш?