Реванш Ломаченко – Лопес, світовий рекорд Магучіх: новини спорту 2 лютого
У вівторок, 2 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело: 24 канал
Реванш Ломаченко – Лопес може відбутися у 2021 році
Василь Ломаченко прагне дибитися реваншу з американцем Теофімо Лопесом. Українець відмовляється виходити в ринг проти всіх боксерів, окрім Лопеса.
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За словами менеджера Егіса Клімаса, другий бій між боксерами може відбутися у травні або червні 2021. У команді Ломаченка не розглядають варіантів проміжних боїв.
Що відомо про поразку Ломаченка
Поєдинок українця з Лопесом відбувся у жовтні 2020 року. У бою за титули WBA, WBC, WBO й IBF перемогу рішення суддів здобув Лопес.
23-річний американець став наймолодшим абсолютним чемпіоном в історії боксу.
Після поєдинку з'явилася інформація, що Ломаченко боксував з травмою. Українцю зробили операцію.
Ломаченко не визнає поразки та вимагає реваншу. Однак у контракті на перший бій цієї опції не було. Лопес відмовляється вдруге битися з Ломаченком.
Магучіх зі світовим рекордом перемогла на турнірі в Словенії
Ярослава Магучіх вкотре довела, що є однією з найкращих легкоатлеток світу у стрибках у висоту. Українка боролась за "золото" зі землячкою Юлією Левченко. Обидві спортсменки взяли участь на турнірі UdinJump у словенській Банській-Бистриці.
Магучіх з першої спроби взяла як 1.99 метри, так і 2.01 метри. Левченко після невдалої спроби на 1.99 метри перенесла висоту на 2.01 метри, але її не взяла. На цьому Ярославу було вже не зупинити. Дівчина взяла не лише висоту 2.03, а згодом – і 2.06 метри. Такий результат дозволив легкоатлетці встановити новий світовий рекорд серед юніорок у приміщенні. Також результат Магучіх став рекордом і для України.
Результати (у метрах)
- Ярослава Магучіх (Україна) – 2.06
- Юлія Левченко (Україна) – 1.96
- Карина Демідик (Білорусь) – 1.93
- Елена Валлортігара (Італія) – 1.93
Названо претендентів на найкращий гол в Україні у 2020 році
В Україні відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки". Однією з номінацій є "Найкращий гол". На цю нагороду претендують десять голів.
Загалом експертам довелося переглянути сотні голів, які були забиті в УПЛ та ПФЛ, а також збірною України. До фіналу потрапило лише десять з них. Однак у списку двічі представлений Віктор Циганков. Сюди потрапили його гол у футболці Динамо, а також переможний удар у матчі збірної України проти Іспанії.
Ще два голи – з жіночого футболу. Це голи Дар'ї Апанащенко та Ольги Бойченко.
Номінанти на нагороду:
- Олександр Зінченко (збірна України)
- Марлос (Шахтар)
- Дар’я Апанащенко (збірна України)
- Ніка Сітчінава (Інгулець)
- Віктор Циганков (Динамо)
- Геннадій Пасіч (Верес)
- Пилип Будківський (Десна)
- Ольга Бойченко (Житлобуд-1)
- Дмитро Хомченовський (Зоря)
- Віктор Циганков (збірна України)
"Забраний" у Білорусі чемпіонат світу з хокею-2021 пройде тільки в Латвії
Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила, де відбудеться чемпіонат світу з хокею-2021. Світова першість пройде тільки в Ризі (Латвія).
Чемпіонат світу, окрім Риги, мав прийняти Мінськ (Білорусь). Однак через політичну ситуацію в Білорусі IIHF вирішила не проводити там чемпіонат світу.
Де пройде ЧС-2021 та чи пустять глядачів
- Основним стадіоном світової першості стане "Арена-Рига". Там зіграють команди групи B, а також пройдуть два чвертьфінали, півфінальний і медальний раунди.
- Другим стадіоном стане Олімпійський спортивний центр, який буде переобладнаний в льодову ковзанку з місткістю до 6 тисяч людей. Там відбудуться матчі групи A і два чвертьфінали.
- Якщо ситуація з COVID-19 у Латвії покращиться і вболівальникам буде дозволено повернутися на трибуни, IIHF разом з місцевим організаційним комітетом буде готова почати продаж квитків.
- Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня
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