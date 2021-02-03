У вівторок, 2 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Джерело: 24 канал

Реванш Ломаченко – Лопес може відбутися у 2021 році

Василь Ломаченко прагне дибитися реваншу з американцем Теофімо Лопесом. Українець відмовляється виходити в ринг проти всіх боксерів, окрім Лопеса.

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За словами менеджера Егіса Клімаса, другий бій між боксерами може відбутися у травні або червні 2021. У команді Ломаченка не розглядають варіантів проміжних боїв.

Що відомо про поразку Ломаченка

Поєдинок українця з Лопесом відбувся у жовтні 2020 року. У бою за титули WBA, WBC, WBO й IBF перемогу рішення суддів здобув Лопес.

23-річний американець став наймолодшим абсолютним чемпіоном в історії боксу.

Після поєдинку з'явилася інформація, що Ломаченко боксував з травмою. Українцю зробили операцію.

Ломаченко не визнає поразки та вимагає реваншу. Однак у контракті на перший бій цієї опції не було. Лопес відмовляється вдруге битися з Ломаченком.

Магучіх зі світовим рекордом перемогла на турнірі в Словенії

Ярослава Магучіх вкотре довела, що є однією з найкращих легкоатлеток світу у стрибках у висоту. Українка боролась за "золото" зі землячкою Юлією Левченко. Обидві спортсменки взяли участь на турнірі UdinJump у словенській Банській-Бистриці.

Магучіх з першої спроби взяла як 1.99 метри, так і 2.01 метри. Левченко після невдалої спроби на 1.99 метри перенесла висоту на 2.01 метри, але її не взяла. На цьому Ярославу було вже не зупинити. Дівчина взяла не лише висоту 2.03, а згодом – і 2.06 метри. Такий результат дозволив легкоатлетці встановити новий світовий рекорд серед юніорок у приміщенні. Також результат Магучіх став рекордом і для України.

Результати (у метрах)

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.06 Юлія Левченко (Україна) – 1.96 Карина Демідик (Білорусь) – 1.93 Елена Валлортігара (Італія) – 1.93

Названо претендентів на найкращий гол в Україні у 2020 році

В Україні відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки". Однією з номінацій є "Найкращий гол". На цю нагороду претендують десять голів.

Загалом експертам довелося переглянути сотні голів, які були забиті в УПЛ та ПФЛ, а також збірною України. До фіналу потрапило лише десять з них. Однак у списку двічі представлений Віктор Циганков. Сюди потрапили його гол у футболці Динамо, а також переможний удар у матчі збірної України проти Іспанії.

Ще два голи – з жіночого футболу. Це голи Дар'ї Апанащенко та Ольги Бойченко.

Номінанти на нагороду:

Олександр Зінченко (збірна України)

Марлос (Шахтар)

Дар’я Апанащенко (збірна України)

Ніка Сітчінава (Інгулець)

Віктор Циганков (Динамо)

Геннадій Пасіч (Верес)

Пилип Будківський (Десна)

Ольга Бойченко (Житлобуд-1)

Дмитро Хомченовський (Зоря)

Віктор Циганков (збірна України)

Відео усіх голів можна переглянути за посиланням.

"Забраний" у Білорусі чемпіонат світу з хокею-2021 пройде тільки в Латвії

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила, де відбудеться чемпіонат світу з хокею-2021. Світова першість пройде тільки в Ризі (Латвія).

Чемпіонат світу, окрім Риги, мав прийняти Мінськ (Білорусь). Однак через політичну ситуацію в Білорусі IIHF вирішила не проводити там чемпіонат світу.

Де пройде ЧС-2021 та чи пустять глядачів