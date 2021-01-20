Усик узнал следующего соперника, Месси получил наказание: новости спорта 19 января
Во вторник, 19 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Усик узнал следующего соперника
Украинский боксер Александр Усик, скорее всего, в следующем бою встретится с британцем Джо Джойсом. Команда Джойса заявила, что на кону боя с Усиком будет звание временного чемпиона по версии WBO, пишет 24 канал.
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Промоутер Джойса сообщил, что между сторонами уже состоялись некоторые переговоры по бою.
Месси узнал наказание за позорный удар соперника
В финале Суперкубка Испании каталонцы упустили победу над Атлетиком Бильбао. Во время матча Месси проявил неуважение к сопернику и ударил по голове Асьера Вильялибре.
Лионель Месси дисквалифицирован на два матча после удаления в игре за Суперкубок Испании.
Аргентинец пропустит матчи с Корнельей в Кубке Испании и с Эльче в чемпионате. Отметим, что Месси грозила дисквалификация от 2 до 4 матчей.
За что изъяли Месси
- Барселона находилась в атаке, когда Месси отдал пас на фланг. Во время эпизода Месси ударил по затылку Вильялибру, поддавшись на провокации игрока из Бильбао.
- Арбитр Хесус Хиль Мансано не заметил этот эпизод, но на матче использовалась система видеоповторов VAR. Ассистенты подсказали арбитру о нарушении.
- За удар соперника Месси получил прямую красную карточку. Это удаление стало первым для Месси в футболке Барселоны в 753 матчах за клуб.
Сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат Европы
В польском городе Душники-Здруй с 27-го по 31 января состоится чемпионат Европы по биатлону-2021.
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону назвал состав на чемпионат Европы. Всего от Украины отправятся 7 биатлонистов и 5 биатлонисток.
Состав мужской сборной Украины
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Богдан Цимбал
- Тарас Лесюк
- Андрей Доценко
- Руслан Бригадир
Состав женской сборной Украины
- Вита Семеренко
- Екатерина Бех
- Анастасия Меркушина
- Анна Кривонос
- Ирина Петренко
Евро-2020 снова перенесут
Чемпионат Европы по футболу, который запланирован на 11 июня – 11 июля 2021 года, могут снова перенести. Виной всему все та же пандемия коронавируса.
В конце 2020 года Великобритания и США первыми начали вакцинировать население. Вслед за ними вакцина появилась в Европе. Однако в ВОЗ до сих пор не знают, сможет ли вакцина остановить распространение вируса.
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