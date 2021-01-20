Во вторник, 19 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Усик узнал следующего соперника

Украинский боксер Александр Усик, скорее всего, в следующем бою встретится с британцем Джо Джойсом. Команда Джойса заявила, что на кону боя с Усиком будет звание временного чемпиона по версии WBO, пишет 24 канал.

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Промоутер Джойса сообщил, что между сторонами уже состоялись некоторые переговоры по бою.

Важно. Усик с 2019 года – официальный претендент на пояс WBO. Украинец дал согласие, чтобы Энтони Джошуа провел защиту титула IBF против Кубрата Пулева. Согласно договоренностям, именно Джошуа должен был быть следующим соперником Усика, но британец стремится сразиться с Тайсоном Фьюри.

Месси узнал наказание за позорный удар соперника

В финале Суперкубка Испании каталонцы упустили победу над Атлетиком Бильбао. Во время матча Месси проявил неуважение к сопернику и ударил по голове Асьера Вильялибре.

Лионель Месси дисквалифицирован на два матча после удаления в игре за Суперкубок Испании.

Аргентинец пропустит матчи с Корнельей в Кубке Испании и с Эльче в чемпионате. Отметим, что Месси грозила дисквалификация от 2 до 4 матчей.

За что изъяли Месси

Барселона находилась в атаке, когда Месси отдал пас на фланг. Во время эпизода Месси ударил по затылку Вильялибру, поддавшись на провокации игрока из Бильбао.

Арбитр Хесус Хиль Мансано не заметил этот эпизод, но на матче использовалась система видеоповторов VAR. Ассистенты подсказали арбитру о нарушении.

За удар соперника Месси получил прямую красную карточку. Это удаление стало первым для Месси в футболке Барселоны в 753 матчах за клуб.

Сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат Европы

В польском городе Душники-Здруй с 27-го по 31 января состоится чемпионат Европы по биатлону-2021.

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону назвал состав на чемпионат Европы. Всего от Украины отправятся 7 биатлонистов и 5 биатлонисток.

Состав мужской сборной Украины

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Андрей Доценко

Руслан Бригадир

Состав женской сборной Украины

Вита Семеренко

Екатерина Бех

Анастасия Меркушина

Анна Кривонос

Ирина Петренко

Евро-2020 снова перенесут

Чемпионат Европы по футболу, который запланирован на 11 июня – 11 июля 2021 года, могут снова перенести. Виной всему все та же пандемия коронавируса.

В конце 2020 года Великобритания и США первыми начали вакцинировать население. Вслед за ними вакцина появилась в Европе. Однако в ВОЗ до сих пор не знают, сможет ли вакцина остановить распространение вируса.