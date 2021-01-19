Чемпионат Европы по футболу, который запланирован на 11 июня – 11 июля 2021 года, могут снова перенести. Виной всему все та же пандемия коронавируса.

Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поделился мнением, состоится ли Евро-2020 летом 2021 года. Об этом сообщает Sport24.

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Остановят ли вакцины распространение COVID-19

В конце 2020 года Великобритания и США первыми начали вакцинировать население. Вслед за ними вакцина появилась в Европе. Однако в ВОЗ до сих пор не знают, сможет ли вакцина остановить распространение вируса.

Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. До сих пор мы точно не знаем, смогут ли вакцины снизить скорость распространения болезни и, если это произойдет, в какой степени,

– сказал профессор.

Сантьяго Мас-Кома обратил внимание на логистические проблемы. В частности, с какой скоростью в в разных странах смогут развернуть вакцинацию. Например, в Украине прогнозируют начало вакцинации в лучшем случае в феврале.

К сведению. Вакцинация от COVID-19 происходит в два этапа с разницей в три недели. По мнению медиков, если пренебречь вторым этапом, то существует вероятность, что коллективный иммунитет будет намного хуже.

Эксперт ВОЗ заявляет, что уже некоторые страны признают проблемы с введением второй дозы вакцины.

В свою очередь фармацевтические компании отвечают, что они не могут гарантировать эффективность вакцины, если вторая доза будет введена позже,

– сказал Мас-Кома.

Представитель ВОЗ заявил, что участвует в организации масштабных мероприятий, которые запланированы на июль – август 2021 года. По его словам, развитие пандемии пока не дает оснований для оптимизма.

"Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть новой отсрочке соревнований. Вы наверняка знаете, что обсуждается возможность очередного переноса Олимпийских игр в Токио. И это несмотря на то, что в Японии вторая волна COVID-19 проходит с достаточно низкими показателями заболеваемости", – заявил профессор.

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Мас-Кома считает, что нужно время, чтобы проанализировать скорость вакцинации населения в разных странах и увеличится ли скорость распространения новых штаммов SARS-CoV-2 в ближайшие месяцы.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020 должен пройти в 12 городах Европы: