Похоже, что нервы Лионеля Месси не выдерживают из-за провальных матчей Барселоны. В финале Суперкубка Испании каталонцы упустили победу над Атлетиком Бильбао. Во время матча Месси проявил неуважение к сопернику и ударил по голове Асьера Вильялибре.

Как сообщает Marca, Лионель Месси дисквалифицирован на два матча после удаления в игре за Суперкубок Испании против Атлетика.

Как это было Атлетик обыграл Барселону и выиграл Суперкубок Испании, Месси получил красную карточку: видео

Аргентинец пропустит матчи с Корнельей в Кубке Испании и с Эльче в чемпионате. Отметим, что Месси грозила дисквалификация от 2 до 4 матчей.

За что изъяли Месси

Матч между Барселоной и Атлетиком состоялся 17 января. Месси получил удаление в конце второго экстратайма.

Барселона находилась в атаке, когда Месси отдал пас на фланг. Во время эпизода Месси ударил по затылку Вильялибру, поддавшись на провокации игрока из Бильбао.

Арбитр Хесус Хиль Мансано не заметил этот эпизод, но на матче использовалась система видеоповторов VAR. Ассистенты подсказали арбитру о нарушении.

За удар соперника Месси получил прямую красную карточку. Это удаление стало первым для Месси в футболке Барселоны в 753 матчах за клуб.

Видео нарушения Месси