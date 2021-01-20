У вівторок, 19 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Усик дізнався наступного суперника

Український боксер Олександр Усик, швидше за все, в наступному бою зустрінеться з британцем Джо Джойсом. Команда Джойса заявила, що на кону бою з Усиком буде звання тимчасового чемпіона за версією WBO, пише 24 канал.

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Промоутер Джойса повідомив, що між сторонами вже відбулися деякі перемовини щодо бою.

Важливо. Усик з 2019 року – офіційний претендент на пояс WBO. Українець дав згоду, щоб Ентоні Джошуа провів захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва. Згідно з домовленостями, саме Джошуа мав би бути наступним суперником Усика, але британець прагне битися з Тайсоном Ф'юрі.

Мессі дізнався покарання за ганебний удар суперника

У фіналі Суперкубка Іспанії каталонці втратили перемогу над Атлетіком Більбао. Під час матчу Мессі проявив неповагу щодо суперника та вдарив по голові Асьєра Вільялібре.

Ліонель Мессі дискваліфікований на два матчі після вилучення у грі за Суперкубок Іспанії.

Аргентинець пропустить матчі з Корнельєю у Кубку Іспанії та з Ельче в чемпіонаті. Зазначимо, що Мессі загрожувала дискваліфікація від 2 до 4 матчів.

За що вилучили Мессі

Барселона перебувала в атаці, коли Мессі віддав пас на фланг. Під час епізоду Мессі вдарив по потилиці Вільялібру, піддавшись на провокації гравця з Більбао.

Арбітр Хесус Хіль Мансано не помітив цей епізод, але на матчі використовувалася система відеоповторів VAR. Асистенти підказали арбітру про порушення.

За удар суперника Мессі отримав пряму червону картку. Це вилучення стало першим для Мессі у футболці Барселони у 753 матчах за клуб.

Збірна України з біатлону назвала склад на чемпіонат Європи

У польському місті Душники-Здруй з 27-го по 31 січня відбудеться чемпіонат Європи з біатлону-2021.

Тренерський штаб збірної України з біатлону назвав склад на чемпіонат Європи. Всього від України відправляться 7 біатлоністів та ще 5 біатлоністок.

Склад чоловічої збірної України

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Андрій Доценко

Руслан Бригадир

Склад жіночої збірної України

Віта Семеренко

Катерина Бех

Анастасія Меркушина

Анна Кривонос

Ірина Петренко

Євро-2020 знову перенесуть

Чемпіонат Європи з футболу, який запланований на 11 червня – 11 липня 2021 року, можуть знову перенести. Виною всьому все та ж пандемія коронавірусу.

Наприкінці 2020 року Велика Британія та США першими почали вакцинувати населення. Вслід за ними вакцина з'явилася у Європі. Однак у ВООЗ досі не знають, чи зможе вакцина зупинити поширення вірусу.