Украинский боксер Александр Усик после победы над Дереком Чисорой осенью 2020 года нацелился на чемпионский титул WBO. Украинец является официальным претендентом на этот пояс, однако владелец титула Энтони Джошуа не спешит давать бой Усику.

На данный момент сами ведем переговоры

Потенциальным соперником Усика называют Джо Джойса. Команда британца заявила, что ведет переговоры с украинцем. Усик подтвердил, что ведет переговоры о следующем бое, информирует Xsport.

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34-летний украинец не стал называть потенциального соперника. Он рассказал, что детали появятся, когда стороны все согласуют.

На данный момент сами ведем переговоры. Просто нужно подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это появится и все узнают. Сам часто думаю: "Когда же?". Все будет вовремя. Переживать не надо,

– заявил Усик.

Статистика Джойса. Британский боксер на профессиональном ринге выиграл все свои 12 поединков. Джойс дрался с Усиком в любителях и проиграл украинцу.

Усик – помеха бою Джошуа – Фьюри