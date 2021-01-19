Усик подтвердил переговоры о следующем бое
Украинский боксер Александр Усик после победы над Дереком Чисорой осенью 2020 года нацелился на чемпионский титул WBO. Украинец является официальным претендентом на этот пояс, однако владелец титула Энтони Джошуа не спешит давать бой Усику.
На данный момент сами ведем переговоры
Потенциальным соперником Усика называют Джо Джойса. Команда британца заявила, что ведет переговоры с украинцем. Усик подтвердил, что ведет переговоры о следующем бое, информирует Xsport.
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34-летний украинец не стал называть потенциального соперника. Он рассказал, что детали появятся, когда стороны все согласуют.
На данный момент сами ведем переговоры. Просто нужно подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это появится и все узнают. Сам часто думаю: "Когда же?". Все будет вовремя. Переживать не надо,
– заявил Усик.
Усик – помеха бою Джошуа – Фьюри
- Вероятно, переговоры относительно боя Усика касаются и поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Оба британца хотят определить абсолютного чемпиона мира.
- Но для этого нужно, чтобы Усик не требовал боя с Джошуа за титул WBO. В частности, промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик требует 2,7 миллиона долларов отступных за разрешение на проведение боя Джошуа – Фьюри.
- Скорее всего, победитель боя Усика – Джойс получит статус временного чемпиона по версии WBO. В будущем он встретится с победителем поединка Фьюри – Джошуа.
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