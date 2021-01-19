Биатлон: сборная Украины назвала состав на чемпионат Европы
В польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января пройдет чемпионат Европы по биатлону-2021. Сборная Украины назвала состав, который выступит на континентальном первенстве.
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону назвал состав на чемпионат Европы. Всего от Украины отправятся 7 биатлонистов и еще 5 биатлонисток. Об этом сообщает Xsport.
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Состав мужской сборной Украины
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Богдан Цымбал
- Тарас Лесюк
- Андрей Доценко
- Руслан Бригадир
Состав женской сборной Украины
- Вита Семеренко
- Екатерина Бех
- Анастасия Меркушина
- Анна Кривонос
- Ирина Петренко
Календарь чемпионата Европы по биатлону-2021
- 27 января, 13:30. Женщины, индивидуальная гонка
- 27 января, 17:15. Мужчины, индивидуальная гонка
- 29 января, 13:30. Женщины, спринт
- 29 января, 17:00. Мужчины, спринт
- 30 января, 13:30. Женщины, гонка преследования
- 30 января, 16:00. Мужчины, гонка преследования
- 31 января, 13: 30. Одиночная смешанная эстафета
- 31 января, 16:00. Смешанная эстафета
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