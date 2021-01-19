В польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января пройдет чемпионат Европы по биатлону-2021. Сборная Украины назвала состав, который выступит на континентальном первенстве.

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону назвал состав на чемпионат Европы. Всего от Украины отправятся 7 биатлонистов и еще 5 биатлонисток. Об этом сообщает Xsport. К слову Лидер сборной Украины Пидручный пропустит чемпионат Европы по биатлону Состав мужской сборной Украины Артем Прима

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Андрей Доценко

Руслан Бригадир Состав женской сборной Украины Вита Семеренко

Екатерина Бех

Анастасия Меркушина

Анна Кривонос

Ирина Петренко Внимание. Чемпионат Европы пропустят Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко – мужская сборная. Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко – женская команда. Календарь чемпионата Европы по биатлону-2021 27 января, 13:30. Женщины, индивидуальная гонка

27 января, 17:15. Мужчины, индивидуальная гонка

29 января, 13:30. Женщины, спринт

29 января, 17:00. Мужчины, спринт

30 января, 13:30. Женщины, гонка преследования

30 января, 16:00. Мужчины, гонка преследования

31 января, 13: 30. Одиночная смешанная эстафета

31 января, 16:00. Смешанная эстафета