Украинский боксер Александр Усик, скорее всего, в следующем бою встретится с британцем Джо Джойсом. Команда Джойса заявила, что на кону боя с Усиком будет звание временного чемпиона по версии WBO.

Усик и Джойс определят статус претендента?

Фрэнк Уоррен, промоутер Джойса, сообщил, что британец может провести следующий поединок с Усиком. Об этом сообщает talkSPORT.

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"На данный момент мы работаем над боем Усика и Джо Джойса. Думаю, WBO санкционирует его как титульный – за звание временного чемпиона, поэтому мы работаем, чтобы это стало возможным", – сказал Уоррен.

По его словам, в WBO хотят, чтобы 34-летний Усик и Джойс определили обязательного претендента на титул.

В WBO заявили, что хотели бы провести этот бой как отделитель (определение обязательного претендента – Спорт 24). У нас нет возражений, и не думаю, что Усик против,

– рассказал промоутер.

Важно. Усик с 2019 года – официальный претендент на пояс WBO. Украинец дал согласие, чтобы Энтони Джошуа провел защиту титула IBF против Пулева. Согласно договоренностям, именно Джошуа должен быть следующим соперником Усика, но британец стремится драться с Тайсоном Фьюри.

Промоутер Джойса сообщил, что между сторонами уже прошли некоторые переговоры о бое.

"Были некоторые предварительные переговоры, и мы посмотрим, как будет дальше. Я надеюсь. Это хороший бой. Победа поставит того, кто выиграет, в прекрасную позицию. Возможен триумфатор двух поединков между Тайсоном и Эй Джеем должен будет защищать титулы от Джойса или Усика, или освободить пояс", – добавил Уоррен.

Кто такой Джойс?

В ночь с 28 на 29 ноября 2020 Джойс победил Даниэля Дюбуа. Для британца это двенадцатая победа подряд. Джойс дрался с Усиком в любителях и проиграл украинцу.

Бою Джошуа – Фьюри быть?

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на 2 боя в 2021 году.

Британцы хотят определить абсолютного чемпиона мира. Поэтому стороны пытаются сделать все, чтобы титул WBO, на который претендует Усик, был на кону поединка.

Если Усик примет эти "правила игры", то WBO фактически решит проблему с титулом. Это в свою очередь развяжет руки промоутеру Фьюри и Джошуа, чтобы организовать их бой.