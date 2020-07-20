"Динамо" – серебряный призер, Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии: главные новости спорта 19 июля
Киевское "Динамо" сенсационно проиграло "Колосу", но выиграло серебро украинской Премьер-лиги. Льюису Хэмилтону не было равных на Гран-при Венгрии. Главные новости спорта – читайте в дайджесте.
"Динамо "выиграло серебро УПЛ
19-го июля состоялись последние матчи УПЛ сезона 2019/2020, сообщает 24 канал. В 32 туре определялась судьба серебряных и бронзовых наград.
Как это было: "Динамо" сенсационно проиграло "Колоса", но получило серебро УПЛ: видео
В "Динамо" задача на матч с "Колосом" была простой – не проиграть. В случае получения хотя бы одного очка "Динамо" гарантировало себе серебряные награды чемпионата Украины и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Если же киевляне бы потерпели поражение, а "Заря" выиграла – именно луганчане бы вышли в квалификацию Лиги чемпионов.
"Динамо" со своей задачей не справилось, как и "Заря".
Киевляне сенсационно проиграли "Колосу" со счетом 2:0. И "Заря" в параллельной игре поделила очки с "Десной".
Таким образом, "Динамо" вышло в квалификацию Лиги чемпионов. А "Заря" второе в истории выиграла бронзу УПЛ и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
Трагическая гибель украинского тренера
На трассе Киев – Чоп возле села Ивановцы 19 июля произошла жуткая авария. В ДТП столкнулись легковушка Mazda и грузовик, в результате чего погибли три человека.
Виктор Ряшко / Фото ФК "Мункач"
Среди погибших – 56-летний футбольный тренер Виктор Ряшко. Сообщается, что грузовик "разнес" легковушку. От столкновения грузовик с песком вспыхнул.
Единственный человек, который выжил, жена тренера. Известно, что в легковушке погибли три человека. Среди них двое детей.
Пассажирка легковушки доставлена в больницу святого Мартина. Женщина была доставлена в сознании.
Хэмилтон снова на коне
В Венгрии 19 июля состоялся третий этап Формулы-1 сезона 2020 На трассе "Хунгароринг" в Будапеште довольно прогнозируемую победу одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Хэмилтон, который 18 июля выиграл квалификацию, с старта не имел никаких проблем и пересек финишную черту первым.
Вторым на подиуме оказался пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Гонщик Mercedes Валттери Боттас завершил гонку третьим.
Результаты гран-при Венгрии / Фото twitter.com/f1
Свитолина проиграла в Берлине
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела очередной выставочный поединок. На турнире в Берлине в матче за третье место украинка проиграла 32-й ракетке мира Андреа Петкович из Германии.
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Элина Свитолина проиграла Петкович в двух сетах. Поединок продолжался полтора часа.
32-летняя Петкович агрессивно начала матч и повела в первом сете со счетом 5:0.
При счете 5:1 украинка сыграла два сет-бола и едва не спасла партию. Элина сократила отставание до 5:4 и могла сравнять счет.
Однако в десятом гейме Петкович снова отобрала подачу Элины и выиграла сет.
На старте второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего достаточно уверенно защищали свои подачи до тай-брейка.
В теннисной лотерее удача была на стороне немки, которая разгромила украинку 7:1.