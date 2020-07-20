Киевское "Динамо" сенсационно проиграло "Колосу", но выиграло серебро украинской Премьер-лиги. Льюису Хэмилтону не было равных на Гран-при Венгрии. Главные новости спорта – читайте в дайджесте.

"Динамо "выиграло серебро УПЛ

19-го июля состоялись последние матчи УПЛ сезона 2019/2020, сообщает 24 канал. В 32 туре определялась судьба серебряных и бронзовых наград.

Как это было: "Динамо" сенсационно проиграло "Колоса", но получило серебро УПЛ: видео

В "Динамо" задача на матч с "Колосом" была простой – не проиграть. В случае получения хотя бы одного очка "Динамо" гарантировало себе серебряные награды чемпионата Украины и участие в квалификации Лиги чемпионов.

Если же киевляне бы потерпели поражение, а "Заря" выиграла – именно луганчане бы вышли в квалификацию Лиги чемпионов.

"Динамо" со своей задачей не справилось, как и "Заря".

Киевляне сенсационно проиграли "Колосу" со счетом 2:0. И "Заря" в параллельной игре поделила очки с "Десной".

Таким образом, "Динамо" вышло в квалификацию Лиги чемпионов. А "Заря" второе в истории выиграла бронзу УПЛ и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Трагическая гибель украинского тренера

На трассе Киев – Чоп возле села Ивановцы 19 июля произошла жуткая авария. В ДТП столкнулись легковушка Mazda и грузовик, в результате чего погибли три человека.



Виктор Ряшко / Фото ФК "Мункач"

Среди погибших – 56-летний футбольный тренер Виктор Ряшко. Сообщается, что грузовик "разнес" легковушку. От столкновения грузовик с песком вспыхнул.

Единственный человек, который выжил, жена тренера. Известно, что в легковушке погибли три человека. Среди них двое детей.

Пассажирка легковушки доставлена в больницу святого Мартина. Женщина была доставлена в сознании.

Хэмилтон снова на коне

В Венгрии 19 июля состоялся третий этап Формулы-1 сезона 2020 На трассе "Хунгароринг" в Будапеште довольно прогнозируемую победу одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон, который 18 июля выиграл квалификацию, с старта не имел никаких проблем и пересек финишную черту первым.

Вторым на подиуме оказался пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Гонщик Mercedes Валттери Боттас завершил гонку третьим.



Результаты гран-при Венгрии / Фото twitter.com/f1

Свитолина проиграла в Берлине

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела очередной выставочный поединок. На турнире в Берлине в матче за третье место украинка проиграла 32-й ракетке мира Андреа Петкович из Германии.

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Элина Свитолина проиграла Петкович в двух сетах. Поединок продолжался полтора часа.

32-летняя Петкович агрессивно начала матч и повела в первом сете со счетом 5:0.

При счете 5:1 украинка сыграла два сет-бола и едва не спасла партию. Элина сократила отставание до 5:4 и могла сравнять счет.

Однако в десятом гейме Петкович снова отобрала подачу Элины и выиграла сет.

На старте второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего достаточно уверенно защищали свои подачи до тай-брейка.

В теннисной лотерее удача была на стороне немки, которая разгромила украинку 7:1.